BP扭頹勢！去年轉虧為盈賺逾590億

以油價戲劇性地從疫情初期的負數反彈至如此高位，跨國石油巨頭BP(舊稱英國石油)去年賺75.65億美元(約590.07億港元)，扭轉2020年勁蝕203.05億美元的頹勢。該企相信，原油供需今年會趨向平衡，問題是閑置產能水平較低會令油價波動。

2022年的資本開支將會由去年的128億美元，增至介乎140億至150億美元，之後至2025年每年140億至160億美元。不過，其實石油和天然氣業務去年資本開支金額和比例「雙降」，總額80.18億美元，按年減18.52%，僅「低碳能源」分部有增加，增幅達1.61倍，比重由不夠5%升至一成以上。

BP行政總裁盧尼表示，該企會繼續透過大舉投資海上風電和的氫能等推動英國能源轉型。就英國國會有聲音要求向北海油氣開發商抽稅給家庭補助金「埋單」，他反駁，要幫助家庭應該是鼓勵企業增加投資北海的天然氣資源。