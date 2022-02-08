藥明：正要求將子企從未經核實名單移除　周三復牌

公司了解將該等子公司列入未經核實名單是因為相關美國政府機構無法進行必要核實程序，以便自美國供應商處出口相應設備。未經核實名單與實體名單不同。列入未經核實名單並不意味美國出口商不能與名單上的人士往來，也不意味與有關人士存在具體、有價值、可闡述的國家安全或外交政策問題。

在過去十年中，公司嚴格遵循美國出口管制條例，一直獲得美國商務部批准進口部分受管制一次性生物反應器控制器和中空纖維過濾器。公司認為，事件對公司為全球客戶提供的服務不會產生重大不利影響，各項業務均正在穩步推進。同時鑑於上海及無錫相關設施建設完成後沒有進口相關儀器設備的需求，此事件對公司進口影響亦相對微小。

儘管如此，公司正積極採取臨時措施，要求將該等子公司從未經核實名單移除。倘上述事宜出現任何重大發展，公司將根據上市規則和證券及期貨條例的規定，在適當時候作出進一步公告。

公司已向聯交所申請自星期三(9日)上午9時正起，恢復公司股份的買賣。