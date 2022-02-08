珀麗灣本月暫錄7宗成交　三房戶減42萬售出

疫情下不少業主增加議價空間，帶動部分屋苑交投加快，馬灣珀麗灣海景三房減價42萬元售出，屋苑本月暫錄7宗成交，追貼上月全月8宗水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山梁淑儀表示，北角富澤花園富慧閣低層A室，實用面積約798方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,450萬元承接，呎價約18,170元。原業主於2011年6月以920萬元購入單位，持貨逾10年帳面獲利約530萬元，約58%。

●世紀21日昇黃文龍稱，北角半山富麗園B座高層2室，實用面積約837方呎，叫價1,750萬元，減價100萬元，獲買家以1,650萬元成交，低市價約5%，呎價約19,713元。

●中原張霈溱表示，西灣河鯉景灣安曉閣中層G室，實用面積約565方呎，原則套三房間隔，現改成三房一廁，以937萬元易手，折合平均實用呎價16584元。原業主於2008年2月以415萬元買入單位，持貨14年帳面獲利522萬元，升值約1.26倍。

●香港置業布家良表示，鰂魚涌太古城2月暫錄3宗租務成交，包括高安閣高層B室，實用面積約701方呎，三房間隔，以月租約2.6萬元放盤約1個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約2,000元，以約2.4萬元獲承租，呎租約34.2元。

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九龍區

●香港置業吳仁傑指，啟德尚．珒溋2座低層G室，實用面積約654方呎，套三房連露台間隔，望啟德河景，以約2.8萬元放租約45天後，吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價3,000元，以2.5萬元承租，呎租約38.2元，新租客為家庭客，睇樓一次決定承租。

●利嘉閣梁錦豪透露，長沙灣喜韻2座中層C室，實用面積約543方呎，兩房間隔，叫價910萬元，現減價2萬元或0.2%，以908萬元售出，呎價約16,722元，屋苑2月暫錄2宗二手買賣，現時約有10個放盤，入場費由870萬元起。

●中原鄺嘉樂表示，長沙灣宇晴軒1座中層C室，實用面積約605方呎，套三房間隔，望內園景，最新以1,000萬元易手，呎價約16,529元，原業主於2004年11月以400.8萬元購入，持貨逾17年帳面獲利599.2萬元，單位升值近1.5倍

●利嘉閣邱家仁指，長沙灣泓景臺5座低層F室，實用面積約658方呎，套三房間隔，享內園池景，日前以1,128萬元沽出，呎價約17,143元，原業主於2015年8月以約957.8萬元購入，持貨約6年帳面獲利約170.2萬元，物業升值約18%。

●香港置業王英傑稱，荔枝角居屋清麗苑2月首錄宗買賣，單位為A座中層1室，望公園景，兩房間隔，實用面積約440方呎，自由市場以580萬元放盤1個月後，獲外區客接洽，議價後減價約40萬元，以約539.8萬元成交，呎價約12,268元，新買家為首置客，睇樓兩次拍板入市。

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新界區

●中原柯勇表示，農曆新年假期過後，受新一波疫情影響，將軍澳二手交投仍然偏慢。其中區內天晉7座低層C室，實用面積約706方呎，三房連套房間隔，享內園景，成交價1,360萬元，呎價約19,263元。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳首都L2層單號車位，原開價222萬元，議價後減價4萬元或約1.8%，以218萬元易手。據悉，原業主於2009年4月以約38萬元一手購入車位，現轉手帳面獲利約180萬元，升值約4.7倍。屋苑現時只有約10個車位放售，叫價由228萬元起。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山新港城H座高層8室，實用面積約519方呎，三房間隔，叫價930萬元，放盤5個月，終減至860萬元獲承接，呎價約16,570元。

●世紀21奇豐周淑萍表示，大圍壹號雲頂6座低層C室，實用面積約1,087方呎，三房連套房間隔，連車位叫價2,000萬元，現以1,760萬元不連車位沽售，呎價約16,191元。

●中原侯惠良表示，疫情下有睇樓客臨時取消睇樓，不過仍有部分買家希望趁機入市筍盤，沙田第一城2月暫錄約7宗成交，較1月同期錄約5宗相若。屋苑43座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，以538萬元易手，呎價約18,944元。原業主於2007年以142萬元購入單位，現帳獲利約396萬元，升值約2.8倍。

●利嘉閣林偉明表示，粉嶺逸峯1座低層D室，實用面積約468方呎，兩房間隔享內園景，以每月租金13,500元租出，呎租約28.8元。屋苑現時有約7個單位放租，入場月租由14,000元起。

●中原劉喜燕表示，元朗錦綉花園本月暫錄約2宗成交，屋苑D段三街單號屋，實用面積約848方呎，開價約1,150萬元，早前減至1,100萬元，日前議價後再減至1,000萬元沽出，呎價約11,792元。原業主早於1989年2月以75萬元買入上址，是次轉售帳面獲利約925萬元，期內升值約12.3倍。

●中原曾芷妍表示，農曆新年後疫情急速惡化，天水圍嘉湖山莊成交明顯減慢，2月首周錄得3宗成交，較對上一周跌逾6成。屋苑

景湖居1座中層D室成交，實用面積約544方呎，三房間隔，坐擁大單邊開揚米埔景致，今年1月中放盤開價680萬元，業主因應市況降價至640萬元，最終累減45萬元或6.6%，以635萬元沽出，呎價約11,673元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門青榕臺2座高層C室，實用面積約950方呎，三房間隔，叫價約968萬元，累減約46萬元，以922萬元連車位成交，呎價約9,705元。原業主於2009年以315萬購入單位，現帳面獲利607萬元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋龍門居1座低層A室，實用面積約484方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價520萬元，累減40萬元，以480萬元售出，呎價約9,917元。原業主於2012以約220萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約260萬。

●祥益袁思賢表示，屯門時代廣場E座高層7室，實用面積約272方呎，一房間隔，獲區內租客以月租8,500元即睇即租，呎租約31.3元。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，荃灣環宇海灣2座中層E室，實用面積約759方呎，三房連套房間隔，以1,248萬元易手，呎價約16,443元。原業主於2014年7月以818.6萬元購入上址，持貨逾7年帳面獲利429.4萬元。

●中原溫詩雁表示，雖然本港疫情嚴峻，但剛性需求不減，馬灣珀麗灣部分業主增加減價幅度，不乏買家趁機吸納平盤，屋苑本月累錄7宗成交，已追貼上月全月8宗成交。屋苑30座低層D室，實用面積約648方呎，三房間隔享海景，原叫價810萬元，累減42萬元，最終以768萬元沽出，呎價約11,852元。