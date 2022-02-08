疫情拖累新盤僅錄零星成交　頂層連天台戶5500萬出售

疫情爆發，窒礙一手市場交投量。新盤市場周二僅錄零星成交，有頂層連天台戶以5,500萬元售出。同時，政府因應疫情發展，收緊社交距離措施，發展商都表示會配合相關規定。

●何文田ONE HOMANTIN頂層連天台戶5,500萬元沽

新盤市場在疫市下僅錄零星成交，但就包括大額交投。會德豐地產旗下何文田ONE HOMANTIN，周二(8日)透過招標沽出頂層連天台戶。單位為第2座19樓A室，實用面積1,489 方呎，四房間隔，連139方呎平台及1,264方呎天台，天台附有按摩池，單位連同1個車位以5,500萬元成交，呎價約36,938元。

資料顯示，該單位曾於2021年10月獲發展商的有關連人士以5,230萬元購入，惟交易於2月4日已經終止，現時再重新售出。

●屯門NAPA周六招標賣1座洋房

會德豐地產旗下屯門NAPA，最新上載銷售安排，將於周六(12日)起招標發售C23號洋房，該洋房實用面積2,034方呎，三房間隔，連784方呎花園及585方呎天台。招標期為2月12日及2月15日，屆時會下午二時招標及下午五時截標。資料顯示，該洋房曾於2021年9月獲賣方的有關連人士以2,820萬元購入，惟交易周二(8日)已終止，現時重新上載銷售安排發售。

●旺角利奧坊‧凱岸一房呎價約27,315元

●洪水橋#LYOS花園複式戶1,530萬元沽

●恒隆彭頌欣：限皓日售樓處參觀人士2人一組

●九龍陳淑芳：會控制海茵莊園售樓處的人流

●中洲楊聰永：因情況作的防疫措施可以理解

政府重推二人禁聚令，中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，相關政策目的是在嚴峻疫情下，減少人群作密集式聚集，為因應情況作出的防疫措施，亦可以理解，相信一眾發展商都會遵守規定，及後的睇樓及賣樓活動限制二人一組。

他續指，旗下的沙田星凱．堤岸正在籌備全新的示範單位，目標於今年4月初作新一輪銷售，希望屆時疫情好轉。對於整體市況方面，他表示，疫情之下，新盤市場的成交量減慢，惟住屋剛性需求持續，估計購買力會出現滯後，料第一季成交量下跌，但第二季有機會出現報復式上升。

●白石角海日灣兩房929.7萬沽

大埔白石角海日灣，周二(8日)沽出COURT C 第2座11樓E室，實用面積599方呎，兩房間隔，成交價929.7萬元，呎價約15,521元。該買家採用「現有租客置業易」付款計劃，並獲111.6萬元現有租客租金回贈。

●萬科香港推出「甜蜜置業優惠」

情人節及元宵節將至，有發展商新增優惠推售新盤餘貨。萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞稱，公司旗下4個項目，包括何文田VAU Residence、西營盤15 WESTERN STREET、長沙灣The Campton及屯門上源，會推出「甜蜜置業優惠」 (Home Sweet Home Discount)，合資格人士可獲2.8萬元回贈。

據悉，凡任何兩名人士於2月12日至3月31日期間，一同到訪項目售樓處，而其中一人即場購買任何於列於價單中的住宅物業，即可獲得2.8萬元回贈。上述項目各設5個優惠名額 (合共20個名額)，先到先得。