疫情拖累新盤僅錄零星成交 頂層連天台戶5500萬出售
2022年02月08日 21:13
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疫情爆發，窒礙一手市場交投量。新盤市場周二僅錄零星成交，有頂層連天台戶以5,500萬元售出。同時，政府因應疫情發展，收緊社交距離措施，發展商都表示會配合相關規定。
●何文田ONE HOMANTIN頂層連天台戶5,500萬元沽
新盤市場在疫市下僅錄零星成交，但就包括大額交投。會德豐地產旗下何文田ONE HOMANTIN，周二(8日)透過招標沽出頂層連天台戶。單位為第2座19樓A室，實用面積1,489 方呎，四房間隔，連139方呎平台及1,264方呎天台，天台附有按摩池，單位連同1個車位以5,500萬元成交，呎價約36,938元。
資料顯示，該單位曾於2021年10月獲發展商的有關連人士以5,230萬元購入，惟交易於2月4日已經終止，現時再重新售出。
●屯門NAPA周六招標賣1座洋房
會德豐地產旗下屯門NAPA，最新上載銷售安排，將於周六(12日)起招標發售C23號洋房，該洋房實用面積2,034方呎，三房間隔，連784方呎花園及585方呎天台。招標期為2月12日及2月15日，屆時會下午二時招標及下午五時截標。資料顯示，該洋房曾於2021年9月獲賣方的有關連人士以2,820萬元購入，惟交易周二(8日)已終止，現時重新上載銷售安排發售。
●旺角利奧坊‧凱岸一房呎價約27,315元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧凱岸，新近沽出第1座26樓E室，實用面積311方呎，一房連儲物室間隔，成交價約849.5萬元，呎價約27,315元。
●洪水橋#LYOS花園複式戶1,530萬元沽
據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下洪水橋住宅項目#LYOS，周二(8日)售出1伙「層層叠趣」花園複式戶。項目的複式D座地下及1樓的36號單位，實用面積778方呎，設有三房，連359方呎花園及306方呎天台，成交價為1,530萬元，呎價約19,666元。
●恒隆彭頌欣：限皓日售樓處參觀人士2人一組
第5波疫情嚴峻，政府收緊防疫措施，發展商亦紛紛跟隨規定，對睇樓安排作限制。恒隆地產(00101)物業銷售部高級經理彭頌欣稱，牛頭角皓日的售樓處維持正常開放，並會遵從政府最新的社交距離措施，保障參觀人士的安全，包括不多於二人的群組聚集。另外參觀人士必須佩戴口罩、測量體溫、使用「安心出行」及填妥電子健康申報表才可進入售樓處。她續指，會按照市況部署皓日的推盤計劃。
●九龍陳淑芳：會控制海茵莊園售樓處的人流
因應疫情惡化，政府收緊防疫措施，禁聚令由4人再度縮減至2人，禁止私人場所兩個家庭以上的跨家庭聚會。九龍建業(00034)市務及銷售部高級銷售經理陳淑芳表示，將軍澳海茵莊園的售樓處會遵守相關最新防疫規定，控制售樓處的人流和密度，限制參觀客人的數量，同時清潔及消毒後方讓客人進入售樓處。她表示，鑑於現時疫情走勢，外出睇樓的客人不多，故該盤會待疫情稍為緩和後再作新的推售計劃。
●中洲楊聰永：因情況作的防疫措施可以理解
政府重推二人禁聚令，中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，相關政策目的是在嚴峻疫情下，減少人群作密集式聚集，為因應情況作出的防疫措施，亦可以理解，相信一眾發展商都會遵守規定，及後的睇樓及賣樓活動限制二人一組。
他續指，旗下的沙田星凱．堤岸正在籌備全新的示範單位，目標於今年4月初作新一輪銷售，希望屆時疫情好轉。對於整體市況方面，他表示，疫情之下，新盤市場的成交量減慢，惟住屋剛性需求持續，估計購買力會出現滯後，料第一季成交量下跌，但第二季有機會出現報復式上升。
●白石角海日灣兩房929.7萬沽
大埔白石角海日灣，周二(8日)沽出COURT C 第2座11樓E室，實用面積599方呎，兩房間隔，成交價929.7萬元，呎價約15,521元。該買家採用「現有租客置業易」付款計劃，並獲111.6萬元現有租客租金回贈。
●萬科香港推出「甜蜜置業優惠」
情人節及元宵節將至，有發展商新增優惠推售新盤餘貨。萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞稱，公司旗下4個項目，包括何文田VAU Residence、西營盤15 WESTERN STREET、長沙灣The Campton及屯門上源，會推出「甜蜜置業優惠」 (Home Sweet Home Discount)，合資格人士可獲2.8萬元回贈。
據悉，凡任何兩名人士於2月12日至3月31日期間，一同到訪項目售樓處，而其中一人即場購買任何於列於價單中的住宅物業，即可獲得2.8萬元回贈。上述項目各設5個優惠名額 (合共20個名額)，先到先得。