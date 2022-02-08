內房不景氣挫賣地收益　地方政府撲水飆9成

內地農曆新年假期後各行各業陸續復常，但樓市買家信心勢難恢復。多家房企已先後公布1月的賣樓數據，表現差強人意，銷售金額及面積普遍按年錄得雙位數跌幅，深陷銷售寒冬。不僅如此，新春長假期間樓市交投氣氛維持疲弱，傳統「返鄉置業潮」盛況早已不再。

由於疫情捲土重來，內地多個省市繼續提倡就地過年，新春期間的樓市成交低迷。研究機構CRIC數據顯示，內地40個重點城市在今年1月31日至2月6日期間，成交面積僅為44.5萬方米，按年跌四成，按月更跌八成四，就算與2019年同期比仍跌13%。至於北京據報期間只有54%售樓處保持正常開放，深圳只有50至60%，與往年80%以上的售樓處開放率相比，房企整體銷售取態仍處於「躺平」狀態。

房地產行業難關未過隨時掀起裁員潮，有內媒指，房企員工保住飯碗成為「新年祝福」，因為自去年至今，至少20家具規模的開發商已進行組織架構變革，其中有多家企業進行不只一次的調整，管理層到基層員工均面臨人手精簡優化、工作調整及降薪的困境。

內地上市房企華夏幸福的債務重組亦似乎遇阻，市傳中融信託認為華夏幸福有違《債務重組計劃》承諾的基本條件，遂暫時無法加入債委會，或接受華夏幸福的重組方案。內媒引述華夏幸福回應指，公司已與中融信託進行多輪協商，正對協議內容做進一步詳細溝通。

惟監管政策有重大利好措施，人民銀行及中銀保監發布通知，列明保障性租賃住房有關貸款不納入房地產貸款集中度管理，此舉有利銀行業金融機構加大對保障性租賃住房的支持力度，以提供金融產品和金融服務。同時，上海亦公布今年個人住房的房產稅稅率新準則，新買住宅只要每方米售價少於8.1948萬元，相關稅率暫減為0.4%，高於新標準的適用稅率則為0.6%，每方米售價標準比去年提高逾一成。

不過，隨着賣地規模銳減，地方政府預先撲水。據內地券商統計，今年1月地方債發行規模已達6,989億元，按年大增93%，發債總規模僅次於2020年1月疫情爆發時期。且上月發債逾八成比例均為新增債券，用於重大項目投資，或反映目前穩經濟壓力加劇。