道指漲逾百點　威力登升逾29%

美國貿易逆差連續第二個月擴大，道指周二(8日)升121點，至36,212點；標指升2點，至4,486點；以科技股為主的納指漲9點，至14,024點。另外，恒指夜期升263點，報24,587點，高水258點。

健身器材公司Peloton在周二(8日)公布業績前宣布，計劃重組公司架構，將裁減2,800人手，約佔公司約20%職位，行政總裁John Foley將離任，由曾擔任串流音樂平台Spotify及影視串流平台Netflix財務總監的Barry McCarthy取替。該企今年料減少約8億美元成本，及1.5億美元資本支出。約在一周前，持股比重不到5%的「維權股東」Blackwells Capital曾去信要求Foley卸任。

美國銀行Savita Subramanian及其團隊在報告中表示，目前最大的風險，是美國聯儲局正值股市過分熾熱時，收緊貨幣政策，造成更大波動。據該行統計，今年首次加息前，標指價格除了低於2000年時的科技泡沫外，都比以往的加息周期高，而聯儲局在科技泡沫收緊貨幣政策後，股市表現疲弱，預期年底標指在4,600點水平，比周一收市4,483點，僅增逾2%。

美銀警告，一連串的危險信號，包括美股的估值、市場信心、基本面和技術面等因素，都預視股市今年將表現欠佳。不過，若任由通脹不斷攀升，終將拖累標指和企業盈利，故聯儲局行動總比不行動好。

有「科技女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)旗下基金ARK Investment(ARK)，在Twitter周四(10日)公布業績前，於周一(7日)共拋售394.47萬Twitter股，為去年5月以來最多。

企業消息方面，亞馬遜向光學雷達製造商威力登(Velodyne Lidar)購買認購證，亞馬遜能在2030年2月4日前行使權利，即以每股4.18美元購買約3,960萬威力登股，或接近16%股權。隨着亞馬遜支付約2億美元，將分批執行此期權，而在亞馬遜持股達1,230萬時，將能指派董事會觀察員在威力登董事會內，威力登股價周二漲29.17%；亞馬遜則跌1.01%。

傳蘋果公司(Apple Inc.)近期收購倫敦初創公司AI Music，該公司主要利用人工智能(AI)，度身訂造動感的音樂。消息指Apple或擬利用該技術，提升旗下包括串流音樂服務Apple Music及Apple Fitness+等的音頻功能。