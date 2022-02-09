東方日報B1：美打壓華高新產業　藥明瀉22%

美國商務部表示，如想向清單上的任何公司運送產品，將需獲得許可證。同時提醒被列入清單上的公司須證明自己是合法的，並願意遵守美國法規，才能繼續接收貨物。商務部負責出口執法的助理部長Matthew Axelrod表示，這項舉動有助於美國出口商進行盡職調查和評估交易風險。

面對業務突趨不明朗，藥明生物周二發公告稱，UVL並不是更為人所熟知的美國「實體名單(Entity List)」，不代表美國出口商不能與名單上的人士往來。在過去10年中，公司嚴格遵循出口管制條例，一直獲得美國商務部批准進口部分受管制單次使用的生物反應器控制器及中空纖維過濾器，事件對公司為全球客戶提供的服務不會產生重大不利影響。鑑於上海及無錫相關設施建設完成後沒有進口相關儀器設備的需求，故對公司進口影響亦微小。公司已申請股份周三復牌。

藥明生物首席執行官陳智勝亦在投資者會議上稱，美國商務部原本計劃兩年前遠赴中國進行檢查，但因疫情無法赴中國現場調查，就將公司放在名單上。他續指，公司有嚴格的內部管控政策，合法合規，不會把產品轉到其他公司使用，並有信心解決今次問題。目前公司在美國的律師團隊正在協調，也會與該國商務部進行談判。

值得注意是，日資券商大和日前已警告藥明生物遭美國制裁的風險。該行指出，藥明生物49.7%收入來自北美地區，該分部主要貢獻地為美國，若集團被美國納入制裁實體清單，影響或難以控制。誠然，早在去年12月中旬，藥明系股份一度被傳會列入黑名單，股價曾「虛驚」瀉兩成。

除藥明生物外，今次新納入出口管制清單的中國實體大多數是電子企業，另外包括光學公司、渦輪技術公司、大學的國家實驗室等，例如中國航發南方工業、北京世維通科技、北京眾合航迅科技，以及東莞度潤光電科技，故被視為在高新技術產業「動手」。

中國商務部回應，重申堅決反對美國的做法，並指︰「近年來，美方將出口管制作為政治打壓和經濟霸凌的工具，不斷採取單邊措施對他國企業、機構和個人進行打壓遏制，對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈造成嚴重威脅。」

另有市場傳聞指，內地電子產品代工服務大廠立訊精密、電池供應商寧德時代也將被列入名單，惟兩企均否認相關消息。