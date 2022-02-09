美股道指收漲371點　Meta逆市跌逾2％

美國貿易逆差連續第二個月擴大，美股3大指數周二(8日)做好，道指收報35,462點，升371點或1.06%；標指收報4,521點，升37點或0.84%；納指收報14,194點，升178點或1.28%。

美國銀行Savita Subramanian及其團隊在報告中表示，目前最大的風險，是美國聯儲局正值股市過分熾熱時，收緊貨幣政策，造成更大波動。據該行統計，今年首次加息前，標指價格除了低於2000年時的科技泡沫外，都比以往的加息周期高，而聯儲局在科技泡沫收緊貨幣政策後，股市表現疲弱，預期年底標指在4,600點水平，比周一收市4,483點，僅增逾2%。

美銀警告，一連串的危險信號，包括美股的估值、市場信心、基本面和技術面等因素，都預視股市今年將表現欠佳。不過，若任由通脹不斷攀升，終將拖累標指和企業盈利，故聯儲局行動總比不行動好。

有「科技女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)旗下基金ARK Investment(ARK)，在Twitter周四(10日)公布業績前，於周一(7日)共拋售394.47萬股Twitter，為去年5月以來最多。Twitter股價周二收市微跌0.17%。

社交媒體Facebook母企Meta Platform澄清不希望退出歐洲社交媒體市場，股價仍要挫2.1%，收報220.18美元。