美國財政部：穩定幣應由銀行推出　不是科技公司

美國財政部負責國內金融事務的副部長Nellie Liang周二(8日)表示，沒有獲得銀行執照的科技公司不應提供加密貨幣穩定幣。

Liang在眾議院金融服務委員會對議員們表示，發行加密貨幣以便讓人們為商品和服務付費的公司應該接受像銀行根據美國法規所接受的那種嚴格監管。

Meta旗下的社交媒體Facebook上月放棄一個穩定幣項目的計劃，之前該計劃引起了美國政府的強烈反對。

Liang周二表示，美國國會迫切需要通過專注於這個快速發展的加密貨幣領域的立法。她在聽證會上指，該些資產的市值已從2020年初的約50億美元激增至1,750億美元左右。

穩定幣是一種虛擬貨幣，通常與美元或其他法定貨幣掛鉤。

參議院銀行委員會排名最高的共和黨參議員Pat Toomey已經公布了一項未來立法的藍圖。不過，目前尚不清楚像Toomey這樣的共和黨人與民主黨人是否能夠在短期內找到足夠的共識來推進該法案。

Liang表示，她預計白宮將在幾周內提供有關聯邦政府數字資產戰略的更多細節。