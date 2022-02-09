陳錦興：鞍鋼集團估值唔貴　短線可反彈

工信部、國家發改委、生態環境部發布《關於促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》，力爭到2025年，鋼鐵工業基本形成布局結構合理、資源供應穩定、技術裝備先進、質量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強及綠色低碳可持續的高質量發展格局。基於此，將推進企業兼併重組，打造一些世界一流超大型鋼鐵企業集團。

此外，鞍鋼早前發盈喜，預計2021年度實現歸屬股東淨利潤約70.4億元人民幣，按年增長256%。主要受惠年內鋼鐵行業整體運行態勢良好，公司大力調整品種結構，同時強化精細管理，工序降本成效顯著，生產經營穩定向好。

雖然鞍鋼或受到建築需求疲軟的拖累，但強勁的汽車需求將為其盈利提供良好支撐，同時較低的鐵礦石成本也將有助於支持鞍鋼盈利能力，以現價計，市盈率約6倍，估值並不昂貴，建議於3.65元吸納，向上阻力位為4.2元，向下支持位為3.3元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)