百勝中國上季多賺2.1倍 今年料淨增逾千新店
2022年02月09日 07:02
東網電視更多新聞短片
百勝中國(09987)公布，2021年第四季度總收入為22.9億美元，按年增加1%(或下降2%，不計及外幣換算的影響)；淨利潤按年增長2.14倍，至4.75億美元，主因經營利潤增加，部分被公司對美團(09618)按市值計價的股權投資虧損所抵消；每股攤薄盈利增加至1.1美元。期內同店銷售額按年跌11%，其中肯德基和必勝客分別跌12%及8%(不計及外幣換算的影響)。
至於去年全年表現，全年總收入98.5億美元，按年增長19%(或增加12%，不計及外幣換算的影響)；全年淨利潤9.9億美元，按年增長26%。同店銷售額按年跌1%，其中肯德基跌3%，必勝客增加7%(不計及外幣換算的影響)。
董事會宣布，百勝中國普通股每股現金股息0.12美元。
對於2022年業績展望，公司目前預期淨新增約1,000至1,200家新店。資本支出在8至10億美元之間，其中包括增加對供應鏈、基礎設施和數字化的投資。
百勝中國首席財務官楊家威稱，2022年由於疫情帶來的不確定性、疲軟的宏觀環境、消費者信心轉弱和通脹壓力加劇，預計今年公司的業務和經營環境仍將充滿挑戰和波動。集團將積極採取行動提升銷售並管理成本，並將加大對供應鏈、基礎設施和數字化的投資，以推動業務的長期可持續增長。