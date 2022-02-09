百勝中國上季多賺2.1倍　今年料淨增逾千新店

至於去年全年表現，全年總收入98.5億美元，按年增長19%(或增加12%，不計及外幣換算的影響)；全年淨利潤9.9億美元，按年增長26%。同店銷售額按年跌1%，其中肯德基跌3%，必勝客增加7%(不計及外幣換算的影響)。

董事會宣布，百勝中國普通股每股現金股息0.12美元。

對於2022年業績展望，公司目前預期淨新增約1,000至1,200家新店。資本支出在8至10億美元之間，其中包括增加對供應鏈、基礎設施和數字化的投資。

百勝中國首席財務官楊家威稱，2022年由於疫情帶來的不確定性、疲軟的宏觀環境、消費者信心轉弱和通脹壓力加劇，預計今年公司的業務和經營環境仍將充滿挑戰和波動。集團將積極採取行動提升銷售並管理成本，並將加大對供應鏈、基礎設施和數字化的投資，以推動業務的長期可持續增長。