龔成：小心「高息」投資糖衣陷阱…

雖然投資者喜歡穩定現金流的投資項目，但我們一定要理解該項目的結構，了解能產生穩定現金流背後的原理，並分析這些原因是否能持績。若然一些只是中短期、周期性、表面性的因素，這未必是一個理想的投資項目。

因此，當投資者見到一些強調有「高息」的投資項目，又或是投資模式時，都要較為小心，並且要仔細分析。

● 保證回報

例如之前出現過，保證首兩年每年都有5厘租金回報的商場舖，在未知能否租出，未知有多少租金收入的情況下，已有保證回報，這明顯是一種錯誤式的引導技巧。

假設舖價是240萬元，發展商提供首兩年的保證5厘回報，即每月1萬元，若該舖在這兩年無法出租或租金不足1萬元，發展商都會作出補貼。

關鍵在於這只是一個創造的回報率，所謂5厘租金回報，只是發展商自行給予，並不是由市場決定。即是說，發展商創造了一個「假象」，就是該舖能以1萬元租出，但真實的市場租金可以是5,000元、1,000元甚至0元。羊毛出自羊身上，這些發展商給予的，都只是由投資者付出而得的。尖沙咀某商場，兩年前正用這招吸引投資者，現時該商場已成為死場。

● 周期性的高息股

又例如投資高息股，該股票近幾年都有不錯的股息派送，並且有很高的派息比率，令投資者都能獲取穩定的股息收入。這雖然是利好的因素，但投資者一定要仔細分析，例如這股質素一般，而之前的業績亦一般，因此並沒有派高息，而近年業績好轉所以才有條件派高息。

在分析之下，發現這企業身處周期性的行業，幾年好又幾年差，在差的年份就不派息，好的時候就有息派，因此投資者打算買入後一直收息，就未必一定能做到。故就算此刻是高息股，也要再仔細分析，才能確定這「高息」是否能持續。

除上述所講的產品外，亦可以以投資模式去創造穩定收入，但投資者一定要思考其中的原理與風險。例如加按物業去買債券，以收取穩定的債息收入，在其他因素不變的情況下，這是獲取不錯現金流的策略，但投資者在操作之前，一定要明白其中的原理。

● 策略不一定一直可行

這種操作其實是借港元買債券，利用較低的借港元利息，收取較高的債券利息，以賺取當中的息差，但若港元的利率上升，就會令息差收窄，甚至出現負息差的情況，引致得不嘗失。而債券價格的下跌，同樣會造成損失，出現賺息蝕價的情況。

而外匯市場中的套息交易，亦有這情況，在一般情況下可不斷賺取利息收入，但當市況出現逆轉時，價格上就會產生損失，同樣出現賺息蝕價的情況。

這裏不是叫大家不要投資這些穩定收入的產品，而是分清表面及事實，因為有些穩定收入產品背後，並不一定如投資者所想般穩健，這都要投資者仔細分析，才知這是真正的穩定穩定，還是表面的穩定收入。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)