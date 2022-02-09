道指升逾1%　港股黑期高水400點

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.59；港匯處7.7928；離岸人民幣(CNH)見6.3675；美元兌日圓報115.6；歐元企1.1418；英鎊處1.3546。金價升上1,826美元。布油高企91美元；紐油受制於90美元。比特幣靠穩，報4.4萬美元水平。道指期貨升逾50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水逾400點。

●道指收報35,462點，升371點或1.06%；標指收報4,521點，升37點或0.84%；納指收報14,194點，升178點或1.28%。

●社交媒體Facebook母企Meta Platform澄清不希望退出歐洲社交媒體市場，股價仍要挫2.1%，收報220.18美元。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報24,722點，升392點或1.59%。

●即月恒生指數夜期收報24,704點，升380點，高水375點，成交26,205張。

●紐約3月期油收報每桶89.36美元，跌1.96美元或2.14%；布蘭特4月期油收報每桶90.78美元，跌1.91美元或2.06%。

●美國紐約聯儲銀行公布，截至去年底，美國消費者債務高達15.6萬億美元，創紀錄新高，去年全年共增加超過1萬億美元，為2003年以來最大年度增幅。

●紐約4月期金收報每安士1,827.9美元，升0.3%，連升3日。

●美國財政部負責國內金融的副部長Nellie Liang周二(8日)表示，美國的加密貨幣欺詐「案例太多」。

●英國富時100指數收報7,567點，跌6點或0.08%；法國CAC指數收報7,028點，升19點或0.27%；德國DAX指數收報15,242點，升35點或0.24%。

●全美獨立企業聯盟(NFIB)公布，1月小型企業樂觀指數報97.1，下跌1.8，是去年2月以來最低，主要由於勞工持續短缺及原材料價格上升。

●美國貿易逆差連續第2個月擴大，去年12月貿易赤字達807億美元，屬歷史次高(2021年9月為808.14億美元)，惟少過預期的830億美元。其中，對華貿易逆差為341億美元。