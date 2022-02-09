石醴泉：3方向助評估長遠經濟

早前文章提到，中國人民銀行用上多種不同的工具和手段來影響市場資金流動性，如讀者想用單一的數字來了解內地市場資金充裕情況，可以參考信貸脈衝(Credit Impulse)。

大市表現受盈利水平和市場流動性所決定，明白了流動性情況之後，還要了解未來經濟表現，才能對未來盈利走勢有所掌握。然而，要準確評估中國實時的經濟表現已經不容易，更何況是估計未來。

30歲以上的讀者可能還記得，政府領導人在多年之前曾經說過，他只用3個指標來掌握中國經濟情況，分別為銀行貸款額度、電力使用量和火車貨運量，至於其他經濟數據，他覺得僅供參考用途。

當然經過多年後，內地經濟結構已經有所改變，經濟數據的質量也有所改善。他所講及的銀行貸款，現在已經不太適用。在過去十多年，金融創新導致借貸已不一定需要由銀行發出，所以投資者現在需要留意的是社會信貸融資規模和再複雜一點的信貸脈衝情況。

信貸脈衝不單是一個市場資金流動性的指標，更加可以用作經濟領先指標。至於用電量和貨運量，比較接近實時經濟指標，多於領先指標。另一個可供參考的領先數據是採購經理指數(PMI)。

但事實上，要預測經濟增長，不是通過一兩個數據便能看得清楚的，要不然所有經濟學家早就失業了。投資者首先要明白推動經濟的因素會隨着時間而改變，內地經濟3大引擎，原本是出口、投資和消費，但過去幾十年，消費所佔的比重不斷上升，經濟結構不斷調整，曾經一直用來預測未來經濟前景的一些數據，重要性可能會愈來愈低。

上文所講的一些領先指標，目的只是用來預測短期經濟增長。一個國家長線增長和發展一定要靠效率提升、技術改進等因素來達至。但可惜的是現在大部分投資者都把注意力集中於貨幣政策和財政政策，各地政府也已經把短期經濟刺激政策視為特效藥一般，長期不間斷使用。

其實此兩個政策的原意僅在於減少經濟周期所帶來的痛苦和防止經濟掉進像1929年一樣的大衰退。

投資者如想了解一國長遠增長的能力，可以從以下3個方向思考：第一是國家願意投入國內生產總值(GDP)多少比重到教育和科研；第二是人民儲蓄意願如何，只有儲蓄足夠的國家，才有足夠資金供發展用途；第三是國家能否提供吸引人才和商業匯聚的環境。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點)