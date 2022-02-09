俄鋁上季鋁產量及銷量分別按季升1%及8%
2022年02月09日 08:22
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俄鋁(00486)公布，第四季的鋁產量共95.3萬噸，按季升1%，其中西伯利亞冶煉廠產量佔鋁總產量93%；鋁銷售量為98.9萬噸，按季升8.1%，其中增值產品(VAP)的銷售量為52.7萬噸，按季升5.9%，佔總銷售量的53%。平均鋁實現價格按季上升7.3%，至每噸2,927美元。
2021年鋁產量共376.4萬噸，按年升0.2%；鋁銷售量按年跌0.5%，至390.4萬噸，其中VAP銷售量增長18.1%，至203.4萬噸，佔總銷售額52%，按年升8個百分點，反映出VAP銷售佔比正從疫情中恢復。平均鋁實現價格按年上升41.4%，至每噸2,553美元。
去年第四季氧化鋁產量按季升3.5%，至213.8萬噸，公司俄羅斯營運佔氧化鋁總產量的36%。去年全年氧化鋁總產量830.4萬噸，按年增長1.5%，公司氧化鋁資產業績表現大致與公司生產計劃相符。
另外，去年第四季鋁土礦產量按季跌5%，至360.2萬噸；霞石產量按季跌1.1%，至110.8萬噸。去年全年鋁土礦總產量1,503.1萬噸，按年升1.3%；霞石礦產量按年跌4.6%，至439萬噸。