俄鋁上季鋁產量及銷量分別按季升1%及8%

2021年鋁產量共376.4萬噸，按年升0.2%；鋁銷售量按年跌0.5%，至390.4萬噸，其中VAP銷售量增長18.1%，至203.4萬噸，佔總銷售額52%，按年升8個百分點，反映出VAP銷售佔比正從疫情中恢復。平均鋁實現價格按年上升41.4%，至每噸2,553美元。

去年第四季氧化鋁產量按季升3.5%，至213.8萬噸，公司俄羅斯營運佔氧化鋁總產量的36%。去年全年氧化鋁總產量830.4萬噸，按年增長1.5%，公司氧化鋁資產業績表現大致與公司生產計劃相符。

另外，去年第四季鋁土礦產量按季跌5%，至360.2萬噸；霞石產量按季跌1.1%，至110.8萬噸。去年全年鋁土礦總產量1,503.1萬噸，按年升1.3%；霞石礦產量按年跌4.6%，至439萬噸。