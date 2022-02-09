港股飆逾500點　大型科網股領漲　滙豐直逼60元

港股升幅擴至超過500點，恒生指數高見24,838點。國企指數升200點；科技指數升180點，主板成交250億港元。

大型科網股是升市火車頭，阿里巴巴飆近6%，是表現最佳藍籌；京東集團升4.6%；美團升4%；小米集團升3.4%；騰訊升1.8%。

滙豐控股再升逾1%，至59.45元的近兩年高位，直逼60元大關。

藥明生物今早復牌，股價開市彈逾9%後倒跌，暫跌近4%，失守60元；藥明康德亦倒跌8.6%；藥明巨諾跌1.1%。

【09:20】港股飆近400點 大型科網股領漲 藥明生物彈9%

承接外圍升勢，港股開市顯著上漲，恒生指數裂口高開397點或1.64%，報24,727點；國企指數升148點或1.75%，報8,661點；科技指數升122點或2.26%，報5,559點。

大型科網股全線反彈推高大市，阿里巴巴飆6.1%；美團升3.5%；京東集團升2.5%；騰訊升2.1%；小米集團升1.2%。

昨日急瀉的藥明生物正要求將子企從美國商務部的未經核實名單中移除，股份今早復牌反彈9.2%；藥明康德升0.5%；藥明巨諾升1.8%。

滙豐控股繼續向60港元大關進發，股價高開0.3%報59元，續創近兩年新高。友邦保險升0.6%；中國平安升2%；建設銀行升1%；香港交易所升0.4%。