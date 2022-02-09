【高盛推介】阿里美團齊反彈　資金流入好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴今(9日)早市發力反彈逾6%，追隨隔夜美股走勢。軟銀撇清阿里巴巴額外註冊美股存託股份(ADS)與其有關，緩解市場擔憂。據媒體報道，軟銀發言人表示，阿里巴巴額外註冊的ADS不與軟銀未來的任何交易掛鈎。

而美團今早亦反彈、並突破230元水平，最高見232.2元，突破兩周高位。現升約4%。

觀察個股輪證資金流向，近日資金兩邊部署阿里，本周一及二共錄得約3,870萬元資金流入好倉，當中認購證佔約3,380萬元，而昨日流入牛證的資金有約320萬元。過去5個交易日皆錄得資金流入淡倉，合共約3,760萬元，當中認沽證佔約3,000萬元。

美團方面，可見認購證於昨日獲資金轉向流入，有約280萬元。牛熊證方面，昨日流入牛證的資金較集中在210元以上收回價的近牛。昨日流入熊證的資金除了留意235元以下收回價的近熊外，亦見較遠收回價的產品獲資金流入。

觀察港股通資金流向，可見昨日北水轉向買入美團，錄得約1.9億元資金淨買入。

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