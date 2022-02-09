【高盛推介】阿里美團齊反彈 資金流入好倉
2022年02月09日 10:52
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阿里巴巴暫時反彈逾6%。（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴今(9日)早市發力反彈逾6%，追隨隔夜美股走勢。軟銀撇清阿里巴巴額外註冊美股存託股份(ADS)與其有關，緩解市場擔憂。據媒體報道，軟銀發言人表示，阿里巴巴額外註冊的ADS不與軟銀未來的任何交易掛鈎。
而美團今早亦反彈、並突破230元水平，最高見232.2元，突破兩周高位。現升約4%。
觀察個股輪證資金流向，近日資金兩邊部署阿里，本周一及二共錄得約3,870萬元資金流入好倉，當中認購證佔約3,380萬元，而昨日流入牛證的資金有約320萬元。過去5個交易日皆錄得資金流入淡倉，合共約3,760萬元，當中認沽證佔約3,000萬元。
美團方面，可見認購證於昨日獲資金轉向流入，有約280萬元。牛熊證方面，昨日流入牛證的資金較集中在210元以上收回價的近牛。昨日流入熊證的資金除了留意235元以下收回價的近熊外，亦見較遠收回價的產品獲資金流入。
觀察港股通資金流向，可見昨日北水轉向買入美團，錄得約1.9億元資金淨買入。
阿里牛(50446)，收回價110元，行使價108元，換股比率100，槓桿比率10.7倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
阿里購(23157)，行使價130.1元，2022年08月25日到期，實際槓桿4.2倍，中期、低街貨。
阿里購(20482)，行使價122.1元，2022年07月25日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、低街貨
阿里沽(18636)，行使價109.9元，2022年04月22日到期，實際槓桿5.0倍，行使價120元以下產品中，槓桿最高。
阿里熊(67165)，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率4.6倍，近22元收回距離遠熊。
美團牛(50449)，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團購(23520)，行使價234.8元，2022年05月10日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、低街貨。
美團購(21227)，行使價253.08元，2022年06月27日到期，實際槓桿4.6倍，中期。
美團沽(21894)，行使價187.9元，2022年06月23日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、低街貨。
美團熊(62312)，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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