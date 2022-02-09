張智威：恒指25000點阻力大　藥明生物未宜沾手

恒生指數早段曾升逾500點，高見24,838點。信誠證券聯席董事張智威表示，隔晚美股做好，港股周三(9日)承接外圍升勢向上，恒指技術上有望挑戰保力加通道頂部阻力25,000點關，但相信升至該水平或會「行人止步」。他補充，美國即將進入加息周期，加上俄烏局勢一觸即發，在多個不明朗因素下，大市升勢或受限，建議可待升至兩萬五關樓上逐步減持。