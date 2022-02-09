張智威：恒指25000點阻力大 藥明生物未宜沾手
2022年02月09日 11:01
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恒生指數早段曾升逾500點，高見24,838點。信誠證券聯席董事張智威表示，隔晚美股做好，港股周三(9日)承接外圍升勢向上，恒指技術上有望挑戰保力加通道頂部阻力25,000點關，但相信升至該水平或會「行人止步」。他補充，美國即將進入加息周期，加上俄烏局勢一觸即發，在多個不明朗因素下，大市升勢或受限，建議可待升至兩萬五關樓上逐步減持。
藥明生物(02269)兩家子公司遭美國商務部納入「未經核實」實體名單，股價上日大跌22%後中途停牌，並拖累其他內地CRO(受託研究機構)股急挫，今早復牌後亦繼續向下。張指出，雖然公司過往業績不俗，且澄清此事件對業務影響不大，但市場憂慮會否有進一步制裁，增添股份的不明朗因素，暫時不宜沾手。
銀行股強勢，滙豐控股(00005)逼近60港元關，渣打集團(02888)及中銀香港(02388)亦齊創52周新高。張認為，板塊炒上除了美國加息預期持續升溫外，市場亦憧憬銀行股未來或會增加派息。不過，相關股份短期累積升幅已多，如滙控由去年9月的38元水平升至59元水平，不妨待回吐至57元水平再吸納更值博。