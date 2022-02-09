【高盛推介】趁資源股漲 資金轉向沽出中鋁
2022年02月09日 11:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：受市場需求旺盛，以及中國、歐洲等地冶煉廠關閉，而加深供給疑慮，倫敦鋁價曾升見每噸3,236美元，創自2008年以來的13年新高。資源股今(9日)早急漲。
中國鋁業周二(8日)升約4.8%，今早急漲，最高見5.2元，突破3個月高位。有券商將中國鋁業列為資源股首選之一，指預期將出現內房和基建的政策寬鬆，或近期有望提振鋼鐵、水泥及鋁股。
中國宏橋昨日重上9元水平，今早突破10元，最高見10.24元，突破3個月高位。公司公布，附屬山東宏橋新型材料首3季，按中國公認會計原則，截至9月底止營業收入達842.57億元人民幣，按年升28.2%；淨利潤達159.77億元人民幣，按年升1.33倍。
觀察個股輪證資金流向，可見中國鋁業認購證於上周五(5日)及本周一(7日)獲資金流入後，昨日資金趁高轉向沽出。
中鋁購(11637)，行使價5.76元，2022年05月23日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿。
中鋁購(12172)，行使價4.99元，2022年06月22日到期，實際槓桿3.8倍，貼價。
中鋁購(25445)，行使價5.5元，2022年08月18日到期，實際槓桿3.4倍，長期、低街貨。
投資者如看好中國宏橋，可留意為市場上唯一2個月期以上的中宏購(26629)。
中宏購(26629)，行使價15元，2022年06月30日到期，實際槓桿3.7倍，市場上唯一2個月期以上認購證。
江銅購(12920)，行使價15元，2022年04月22日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿、低街貨。
江銅購(20737)，行使價13.6元，2022年09月26日到期，實際槓桿3.4倍，貼價、低街貨。
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