熊俊傑：美國通脤數據成本周匯市焦點

美國1月份服務業ISM指數跌至11個月以來的最低水平，下跌2.4點至59.9，跌幅略低過市場預期，同時顯示服務業仍然處於擴張水平並穩定增長。雖然上月供應商交付量上升，但供應鏈問題、勞動力短缺、生產放緩及需求強勁等多個情況交集，使供應及需度回復平均依然需要一段時間。

上周五出爐的1月份就業報告為市場帶來驚喜，儘管Omicron變種病毒令當地確診病例人數由12月開始急升，為經濟活動發展造成不確定環境，但非農就業人數增加46.7萬，遠超預期的11萬。12月非農就業人數亦獲向上大幅修訂，由19.9萬調整至51萬。就業人數連續兩個月高出長期平均值一倍，為美國經濟復甦注入信心，也暗示供應鏈問題有望逐步紓緩。此外，勞動力短缺的問題，導致招聘活動相當強勁，工資增長也超過預期。平均時薪按增長0.7%，高過預期的0.5%。

商品及服務供不應求和生產及人力資源成本上漲，讓通脹居高不下。英倫銀行上周四在議息會議上決定，將基準利率由0.25厘上調至0.5厘。貨幣政策委員會(MPC)9名委員中，有4名認為需要加息半厘。目前市場已幾可肯定，美國聯儲局即將在3月調高利率目標以遏抑高通脹。

本周較受市場人士留意的經濟數據，必然是本港時間周四晚上9時30分公布的美國消費者價格指數(CPI)。預料1月份CPI按月上漲0.5%。按年升幅更有可能打破去年12月所創40年高位的7%，上漲7.3%。任何高於該預估值的實際通脹，都會加深市場對聯儲局於下月加息0.5%的預期，並進一步推高美元匯價。技術方面，美匯指數(DXY)上方阻力參考98.10及97.40，下方支持參考95.20及94.60。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑(此為一般市場評論，並非構成投資建議，投資者請自行負責。)