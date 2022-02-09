瑞士百達資產管理：中國貨幣變寬鬆　利好股市

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂(Luca Paolini)發表2月全球市場展望，稱經歷1月的大幅拋售後，股市前景可觀，並看好中國股票，將中資股評級從「中性」上調至「正面」。儘管債券收益率有上行壓力，但受惠於內地寬鬆貨幣政策，該行對中國國債仍持增持立場。

他指出，內地領先指標正在回升，信貸衝量同樣回升。這項信貸指標尤為重要，因為其上升往往預示經濟增長也將會加快。同時，人民銀行政策正變得更加寬鬆，加上監管風險緩和，讓內地股市有望在去年下跌20%之後收復失地，並在未來幾個月縮小與其他市場的估值差距。若俄羅斯與烏克蘭的危機升級為全面的軍事衝突，中資股可作為有效的對沖工具。

他又表示，與過去的市場調整相比，該行的多元資產風險偏好指標仍處於正向區域。隨着全球經濟在中國引領下再次加速增長，企業利潤亦增長強勁，目前股票估值具吸引力。基於美國收緊貨幣政策的速度，預計美國通脹將於3月見頂，Omicron變種病毒的負面影響能於今年首季受控，以及烏克蘭危機成功解決的背景下，將股票評級上調至「增持」。

行業板塊方面，他指，材料及醫療保健股的估值看來格外吸引，科技股的估值也不再過高。