美國1年涉保險欺詐逾6千億元　8成險企採預測模型圍堵

反保險欺詐聯盟(CAIF)與數據分析供應商SAS研究顯示，保險公司對預測分析技術的應用創下歷史新高，80%保險公司已採用預測分析模型偵測欺詐行為，遠高於2018年的55%。

研究發現，自2018年以來保險公司正不斷採用更複雜的技術打擊保險欺詐相關的犯罪活動。當中，預測建模增長25%；文本挖掘應用在3年內由33%躍升至65%。

至於保險公司最常用的反欺詐技術包括危險訊號自動標記(88%)、預測建模(80%)、文本挖掘(65%)、報表製作(64%)、案例管理(61%)、異常報告(51%)和資料視覺化/關聯分析(51%）。

除了依賴內部資料，保險公司還收集行業欺詐觀察名單(88%)、公共記錄(79%)、協作廠商整合資料(55%)、社交媒體資料(48%) 和個人設備資料(15%)。當中，非結構性資料的使用率從2018年低於50%飆升至2021年的81%。

不過，保險公司的內外部調查資源不足以覆蓋每年數十億的欺詐行為。68%受訪者表示，有限的科技資源是打擊保險欺詐的最大挑戰。

事實上，僅在美國，保險欺詐每年已造成高達800億美元的損失。縱觀全球各地，欺詐分子正利用網絡釣魚、惡意軟件甚至社交媒體小程式，竊取消費者個人敏感資料，然後在暗網上出售謀取暴利，或進行惡意操作，包括身份盜竊、偽造保險索償或通過銷售虛假保單向保險公司詐騙保險佣金等。惡意網絡釣魚詐騙自疫情爆發以來飆升600%，促使身份驗證分析迅速成為保險公司的必備技術。