道期升78點 金價企穩1820美元水平
2022年02月09日 16:11
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美匯指數報95.62；港匯見7.7931；離岸人民幣(CNH)報6.3671；美元兌日圓報115.38；歐元企1.1417，英鎊處1.3559。金價報1,826美元。布油報90.38美元，紐油報88.87美元。比特幣企4.3萬美元水平。道指期貨升78點。
●市後關注點
23:00 美國去年12月批發庫存（按月）
●恒生指數全日收報24,829點，升500點或2.06%。國企指數收報8,723點，升210點或2.47%；科技指收報5,635點，升198點或3.65%。主板成交1,407億港元。阿里巴巴升6.83%。https://bit.ly/3BaBB1L
-野村料藥明生物短期有能力控制供應商風險。
-軟銀澄清阿里額外註冊ADS不與集團未來任何交易掛鈎。
-中金料中移可持續派高息，予「跑贏行業」評級。
●滬綜指收升27點，市傳內地政府國家隊資金入市支持A股，惟內媒引述監管人士消息澄清並非事實。https://bit.ly/34t1fmv
●中國經濟：
-傳喜茶裁減30%員工，負責人：僅正常人員調整。
-發改委與市監局聯合約談鐵礦石資訊企業，防哄抬價格。
●EIA：美國油產量超預期，次季油價面臨跌價壓力。
●波音1月僅交付飛機32架，3個月以來最少。
●TikTok正研究按年齡對內容分級及限制。
●半導體：
-報告：2030年半導體行業收入料達7.8萬億元。
-半導體帶挈！SK集團超越現代汽車成南韓第二大企業。
●iPhone今年將推輕觸支付，商家無需額外硬件可收錢。
●領展：需增聘千名保安員檢查疫苗通行證。
●三星電子或面臨53年來首次罷工，分析料部分生產將中斷。