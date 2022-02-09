歐股全線向上　油企Equinor跌逾2%

美國去年貿易逆差再創新高。另外，包括L’Oreal、德國證券交易所(Deutsche Boerse)、西門子能源等多間大型歐企周三(9日)公布業績。歐股早段向好，英國富時100指數報7,604點，升37點或0.5%；法國CAC指數報7,094點，升66點或0.94%；德國DAX指數報15,362點，升120點或0.79%。

數據方面，市場注意德國去年12月貿易數據。

西門子能源(Siemens Energy)截至去年12月底止首季收入按年倒退8.89%至59.56億歐元；期內虧損1.25億歐元，按年盈轉虧。主要受旗下主營再生能源業務的Siemens Gamesa拖累，業績報告顯示，Siemens Gamesa期內表現令股東失望。西門子能源行政總裁Christian Bruch表示，集團在艱難的環境下，將繼續支持Siemens Gamesa扭虧為盈。Siemens Gamesa早前表示正面對供應鏈問題，以及高過預期的風力發電渦輪成本。西門子能源股價升1.15%。

美國私募基金Cerberus再出售德意志銀行(Deutsche Bank)持股。今次為Cerberus在一個月內第二次減持德意志銀行股份，上月該基金曾出售約1%股德意志銀行。而目前持有德意志銀行1.99%的Cerberus，最新出售相當於持有約0.73%的股份，使其持股降至約1.26%。德意志銀行股價跌1.67%。

挪威石油公司Equinor 2021財年第四季收入按年增1.7倍至321.25億美元；純利33.68億美元，去年同期虧損24.21億美元。行政總裁Anders Opedal在聲明表示，公司期內受惠燃氣及汽油價格上升，以及產量的提升。公司將派發每股0.2美元股息，今年將作50億美元股份回購，去年為13億美元，料今年燃氣和石油產量將增長2%。Equinor在倫敦交易所股價跌2.65%。