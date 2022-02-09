疫情肆虐無礙升勢！民生舖不足1年升值40%

第5波新冠疫情爆發下，民生區仍錄舖位大幅獲利成交。盛滙商舖基金創辦人李根興透露，該公司剛沽出深水埗大埔道76至84號華僑大廈地下3號舖，原先叫價2,250萬港元，最終減至1,750萬元沽出。他指，去年6月以5,000萬元買入該廈地下1至4號4個舖位，即平均每個購入價約1,250萬元，現該售出舖位帳面升值約40%。

該舖建築面積約1,000方呎，前租客為遊戲機中心，月租金約3萬元，以最新成交價計，租金回報率約2.1厘。物業將交吉交易，新買家睇好民生區的舖位，料受疫情影響應該較少。李又稱，上述餘下未售的3間舖位，將安排交吉，並分契成6間舖。去年該基金買入25間街舖，涉及金額共約5.7億元，今年目標買入6億至8億元街舖，涉約30至40間。

對於第5波肺炎疫情。他認為，必定會影響舖價及成交量，如果疫情未能在數星期內遏止，2,000萬元以下民生細價舖較不受影響，應該會橫行或下跌約5至10%，但核心區或較大價如2,000萬元以上的商舖則較受影響，價格會下跌約10至15%。不過，如果疫情能受控及成功通關，相信今年民生區舖價會上升約10至15%，核心區舖亦可漲約兩至三成。