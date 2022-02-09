【產經直播】港股有望挑戰25000點關？
2022年02月09日 16:24
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑
隔晚美股做好，加上內地有傳「國家隊」出手撐A股，港股周三(9日)曾升567點，收市仍升500點，報24,829點。恒指有望挑戰25,000點關口？
美國10年期債息再抽升至逾1.97厘，銀行股獲追捧。滙豐控股(00005)再升近1%。美國周四(10日)將公布1月消費者價格指數(CPI)，市場預期按年增幅達7.3%。在通脹壓力下，聯儲局加息次數及力度料趨多及強，金融股再可睇高一線？
小鵬汽車(09868)獲納入深港通，股價升8%；廣汽集團(02238)上月銷量亦增9.2%，股價升6%。其他車股如理想汽車(02015)、比亞迪股份(01211)等股價亦炒起。小鵬今次利好消息可提振股價？車股重拾動力？
倫敦3月期鋁創2008年以來新高，最高觸及每噸3,236美元。鋁股相關及資源股股價做好，中鋁(02600)、俄鋁(00486)升約1成、中國宏橋(01378)亦升逾半成。資源股中邊隻有得諗？現現應否追入市？
早前國際油價屢創高位，不過近日有回吐。隔晚紐約期油續跌逾2%，主因市場仍然憧憬美國及伊朗可能達成核協議。「三桶油」股價個別發展，幾時係入手好時機？油價長遠仍睇升至100美元？
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