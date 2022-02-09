【產經直播】港股有望挑戰25000點關？

隔晚美股做好，加上內地有傳「國家隊」出手撐A股，港股周三(9日)曾升567點，收市仍升500點，報24,829點。恒指有望挑戰25,000點關口？

早前國際油價屢創高位，不過近日有回吐。隔晚紐約期油續跌逾2%，主因市場仍然憧憬美國及伊朗可能達成核協議。「三桶油」股價個別發展，幾時係入手好時機？油價長遠仍睇升至100美元？

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