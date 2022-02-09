百勝中國稱不會以加價應對成本壓力

首席財務官楊家威指出，雞肉、牛肉、芝士及能源等大宗商品價格，過去一段時期出現雙位數升幅，未來會主動調整成本結構，以減緩商品價格通脹帶來的壓力。例如在價格相對有利時增加庫存、推出充分利用雞、牛所有部位的菜單，以及擴大供應商基礎應對情況。另首季的原材料價格已鎖定。

被問及國際供應鏈問題，屈翠容指，集團供應鏈中只有約10%為國際供應，其他全部都是本地採購。若國際供應有瓶頸，有本地替代方案，故即使過兩年面對新冠肺炎疫情及航運問題，集團的供應鏈仍然穩定。不過，進口冷鏈防疫措施及處理在疫情下，或增加成本。

楊家威提到，新冠變種病毒Omicron上月在北京、上海、天津、深圳等主要城市擴散，導致旗下近500間門店暫時停業或只提供外賣服務。雖然12月同店銷售有所復甦，但與去年同期的農曆新年假期相比，仍錄得按年下跌。

他強調，參考過去經驗，當疫情稍為緩和，同店銷售會隨即恢復，而集團在過兩年已累積應對經驗，會根據形勢調整運營策略，帶動客流量。

疫情改變消費者習慣，他指出，外賣送貨業務佔比由2019年約20%，升至目前的32%。如果計及外賣自取和外送表現，佔比更有55%，看好外賣送貨業務將成為增長的重要動力，未來會擴充分店，加強網點效應。

屈氏補充，在外賣自取及送貨方面，肯德基的表現相對較好，但認為必勝客的潛在增長空間較大。