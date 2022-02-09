中國恒大再開保交樓動員會　將竭力恢復營運

許氏大派「定心丸」，指目前該企預售監管資金500多億元人民幣(下同)，基本能啟動農曆新年後的全面復工。公司在新年前做了大量準備工作，以便在節後調動合作夥伴施工單位的積極性，包括給予施工合作企業的工程款現金支付、上調施工剩餘產值的合同價格、支付節後復工的啟動資金、提高所有進度款支付比例、給予施工單位工效獎勵等；目前80%以上的長期合作夥伴，包括主體施工、材料供應和裝修單位，都繼續跟恒大合作。

他表示，去年12月以來，全集團的銷售回款額絕對值持續攀升，整體勢頭向好。接下來，集團相關領導要和各地區公司、各項目密切配合、分工協作，積極取得各級金融機構的大力支持；與業主持續通報復工復產進度及各項利好，明確資金用於保交樓，恢復購房者信心，實現平均月銷售回款100億元以上，確保工程建設。

在過去一年多，恒大一直努力處置資產，許氏明言希望全集團「不拘一格地採取各種合作方式，推動全面合作共贏工作」，但強調項目合作必須有現金回來，必須回到保交樓監管帳戶，且絕對不許賤賣公司資產，公司權益必須得到保障，要杜絕項目合作的漏洞。

他坦言，近期個別項目在處置資產的過程中，也出現了擅自賤賣資產、嚴重損害公司利益的行為，「這些事情不能說做了就做了，一定會追責」，公司也一直在制定和完善各種管理制度，杜絕類似現象發生。而在現階段復工復產保交樓的關鍵時刻，仍然有少數人心存僥倖，昧着良心發公司的「苦難財」，下一步要持續加強監察室的力量，與集團法務部門一起聯合作戰，堅決打擊公司內部各類貪腐行為。

他指，今年要根據公司的實際情況精簡機構，進一步建立扁平化管理體系，嚴格定崗定編。農曆新年前，已對各地區公司省公司總部進行了定編，省公司總部從1.5萬人，精簡為5,100多人，大批的員工充實到了項目一線。他說，會設法恢復銷售、恢復正常經營，從營銷策略、產品價值、廣告推廣、銷售團隊等多維度進行深入探討，建立起全新的營銷體系，實現銷售新的突破。