上月批出471伙住宅預售樓花 按月大減78%
2022年02月09日 17:26
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地政總署公布，今年1月份共批出兩份一手住宅物業的樓花預售申請，涉及單位共471伙。而去年12月則有4項目共2,188伙，即上月批出預售單位數目按月大減約1,717伙，跌幅約78.5%。期間批出預售新盤包括新鴻基地產(00016)的沙田瓏珀山發展項目第2期，涉及單位139伙，預計落成日期為今年11月30日。另一個項目為世茂集團(00813)的九龍延坪道9號第一期，提供單位332伙，項目預計落成日期2023年12月31日。
1月份有13個項目新申請預售樓花同意書，涉及7,094伙，按月大幅增加89％。當中以屯門區的項目提供單位伙數佔最多，達整體近49％。包括新地(00016)屯門兆康第54區2A期、2B期、3A期及3B期，分別涉929伙、729伙、534伙及769伙。
而該公司與長實集團(01113)合作的屯門小秀村青山公路掃管笏段項目第2期，涉400伙。同時，賭王四太梁安琪旗下尚嘉控股發展旗下的屯門青霞里項目涉80伙，關鍵日期為2023年3月31日。其他新界區方面，新地發展的元朗The YOHO Hub第C期，涉939伙。
九龍區的新申請項目則集中於啟德區。包括新地發展、位於啟德的新九龍內地段第6568號的項目1期及新九龍內地段第6551號的項目1期，分別涉及906伙及299伙。由新世界發展(00017)、恒基地產(00012)、會德豐地產等合作發展的啟德承豐道19號第3期，涉525伙。至於，由華懋集團和港鐵公司(00066)合作發展的何文田站忠孝街1號項目第1B期，涉184伙。
港島區方面，嘉里建設(00683)、信和置業(00083)等合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期及4B期，分別涉432伙及368伙。連同新申請預售樓花同意書的項目伙數計，累積待批預售單位為24,193伙，按月大升約37.7％，創逾19年高位。