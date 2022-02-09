美銀：聯儲收水或導致亞洲企業利潤預測下滑17%

美國銀行表示，隨着美國收緊貨幣政策，亞洲企業的盈利增長預測可能會被下調，從而擠壓股市表現和估值。

該行研究團隊在一份報告中寫道，一項對過去30年聯儲局5次「顯著」收緊周期的分析顯示，在加息周期開始後的8個月裏，分析師對企業每股純利增長的預期平均增長了9%，需要多於一次的緊縮措施才能中止上升勢頭，隨後大幅下滑17%。該研究使用的亞太地區指標不包括日本。

分析師們說：「在聯儲局開始收緊政策後的12個月裏，亞洲市場估值通常會壓縮，亞洲股市通常會下跌，我們建議投資者轉向亞洲的防禦性國家、行業和股票。」

亞洲企業正感受到通脹壓力、供應鏈瓶頸和政策收緊前景的影響。

美銀研究發現，在開始收緊政策的12個月裏，MSCI亞太(日本除外)指數跌幅中值為9.5%，只有2004年是一個例外，因為當時的經濟處於「超級周期」。因此，該指標的預期市盈率有可能從目前的13倍以上降至10.6倍。

但報告也指出，「並非所有市場和部門的反應都類似，本地市場動態可以主導市場走勢，中國在本周期的潛在寬鬆措施有可能抵銷美國收緊貨幣政策的負面影響。」