唔信通脹持久！部分投資者估美債「迷你」熊市近尾聲

外媒報道，在今年美國國債孳息率勢不可擋地飆升之後，投資者正在權衡市場已經在多大程度上反映了對聯儲局加息的預期。

即使美國國債處於「迷你債券熊市」——正如嘉信理財的首席固定收益策略師Kathy Jones所稱的那樣——有些人認為這種情況可能不會持續太久。Jones建議投資者增加一定的久期(用來測度債券對利率變化的敏感性)，因為市場已經走出了一輪大行情，而且金融狀況開始略有收緊。

她表示，在債券市場上超過2%或3%的回撤是非常不尋常的，當下跌5%時，它可能符合債券熊市的條件。

外媒一項美國國債衡量指標已從2020年的高峰下跌了約7%，原因是預估聯儲局退出刺激措施的速度快於預期。基準美國10年期國債孳息率已攀升至略低於2%，為逾兩年以來的最高水平，一些評論員甚至認為隨着聯儲局收緊政策以對抗熱火朝天的通脹，孳息率將向3%邁進。

新加坡的Jamieson Coote Pty表示，儘管各國央行將在今年內加息，但短期美國國債已經浮現了價值。這家債券基金管理公司認為如果10年期美國國債孳息率攀升至2.2%以上，將是買點。

該公司的副投資長Duangjai Samranvedhya說：「如果你現在以當前水平買入，而孳息率持續上升以完全反映聯儲局或澳洲央行加息，那麼我們在曲線前端持有的債券就不會虧本。」她補充，如果你預計聯儲局每季加息一次，10年期美債浮現買入價值的點位為2%，如果每次會議都加息，價值點位則在2.2%。

投資者正在等待周四(10日)的數據，預計該數據將顯示美國通脹頑固地居高不下。儘管這可能會給市場帶來進一步的波動，但Jones預計價格壓力將在2022年晚些時候減輕，並且預期「迷你」熊市不會持續太久。「我們不屬於認為市場將會翻轉的陣營，不認為10年期美債將進入熊市，甚至一年期進入熊市，我們可能正處於達到短期高峰的邊緣。」