劈價盤仍有承接 全．城匯套三房累減180萬易手

二手交投回軟，但業主願意劈價，市場仍有承接，荃灣全．城匯套三房單位，去年底放盤，累減180萬元後，日前以1,520萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21杏花邨鄭智鐘稱，柴灣杏花邨17座高層7室，實用面積約454方呎，兩房間隔，享山景，放盤約5個月，原先叫價815萬元，其後減97萬至718萬元獲買家承接，減幅逾11%，呎價約15,815元，原業主於1998年2月以341萬元購入，持貨約24年帳面獲利377萬元，期內升值約1.1倍。

●中原李嘉儀表示，筲箕灣海灣華庭中層A室，實用面積約290方呎，兩房間隔，望市景，以515萬元易手，呎價約17,759元，新買家屬用家，原業主於2018年3月以498萬元買入，持貨約4年帳面獲利17萬元，單位升值約3%。

●中原李百達指，鰂魚涌太古城2月暫錄得8宗買賣，成交速度明顯比上月加快，屋苑海天閣高層H室，實用面積約759方呎，套三房間隔，以1,778萬元易手，呎價約23,426元，新買家屬於用家。

●世紀21日昇黃文龍稱，北角城市花園14座中層A室，實用面積約568方呎，三房間隔，望園景，叫價1,150萬元，經議價後減115萬至1,035萬元獲承接，減幅約10%，呎價約18,222元，原業主於2018年3月以900萬元購入，持貨約4年帳面賺135萬元，期內升值約15%。

●世紀21北山嚴智贇指，北角柏蔚山3座中層H室，實用面積約832方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以約1,980萬元承接，呎價約23,798元，原業主於2018年6月以2,176萬元購入投資，持貨逾3年辣招期滿即沽，帳面蝕196萬元，期內貶值約9%。

●中原柳志明指，西區綠意居中低層D室，實用面積約535方呎，三房間隔，望市景及海景，以1,138萬元易手，呎價約21,271元，新買家屬於用家，原業主於2004年8月以263萬元買入，持貨約18年帳面獲利875萬元，單位升值約3.3倍。

●中原高鵬透露，鴨脷洲南灣2座中低層A室，實用面積約1,836方呎，兩房雙套間隔，享全海景，以6,200萬元易手，呎價約33,769元，原業主於2010年8月以4,605萬元買入，持貨12年帳面獲利1,595萬元，單位升值約35%。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰表示，長沙灣一號．西九龍2座中層A室，實用面積約973方呎，套四房間隔，望內園景，日前以3.2萬元獲承租，呎租約33元，上述為屋苑二月首宗租賃成交，現時有2個單位放租，月租叫價由3.4萬元起。

●中原黃家全表示，西南九龍匯璽2B座中層E室，實用面積約350方呎，一房間隔，以870萬元沽出，呎價約24,857元，原業主於2017年4月以702萬元購入，沽貨帳面可獲利168萬元，單位不足5年間升值約24%。

●香港置業楊潤彬指，西南九龍匯璽2月暫錄5宗買賣，包括匯璽II第3B座低層H室一房戶，實用面積約362方呎，以859萬元放盤1個月，減價19萬元，獲區內客以約840萬元入市，呎價約23,204，原業主於2018年1月以約735.8萬元購入，持貨約4年帳面賺約104.2萬元，物業升值約14.2%。

●香港置業胡耀才稱，啟德嘉峯匯2A座低層C室，實用面積約460方呎，兩房間隔，以約1.9萬元放租1個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價2,000元，以1.7萬元承租，呎租約37元，新租客為情侶，睇樓一次後即決定承租。

●中原陳智欣透露，啟德龍譽1A座高層E室，實用面積約349方呎，兩房間隔，剛以873萬元成交，呎價約25,014元，原業主於2017年10月以約757萬元購入，持貨4年多轉手帳面獲利116萬元，單位升值約15%。

●利嘉閣莊雅琁指，牛頭角得寶花園D座中層5室，實用面積約381方呎，兩房間隔，望樓景，去年起累減75萬元，以583萬元易手，呎價約15,302元，屋苑現時約有77個放盤，最場費由448萬元起。

●利嘉閣鮑允中稱，牛頭角淘大花園M座中高層2室，實用面積約356方呎，兩房間隔，望樓景，去年10月以660萬元放盤，12月減價至648萬元，上月再三度減價至620萬元，終售610萬元，呎價約17,135元，原業主因在外區看中大單位，願意減價，屋苑現有約146個放盤，叫價由525萬至998萬元。

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新界區

●中原程尚傑表示，荃灣區2月暫錄約10宗二手買賣，較上月同期約30宗回落，區內全．城匯1座中層D室，實用面積約765方呎，套三房間隔，去年12月叫價1,700萬元，早前減至1,600萬元，議價後售1,520萬元，呎價約19,869元，原業主於2018年5月以1,115萬元買入，持貨約4年帳面賺405萬元，或升值約36%。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝稱，荃灣海灣花園3座低層F室，實用面積約470方呎，兩房間隔，以699萬元沽出，呎價約14,872元，原業主於2014年8月以390萬元購入，持貨逾7年帳面獲利309萬元，期內升值約79%。

●祥益盤嘉茵指，屯門慧豐園4座高層B室，實用面積約646方呎，套三房間隔，日前獲區內首置用家垂青，原業主急於換樓，有50萬元議價空間，終以750萬元售出，呎價約11,610元，稍低於市價。

●祥益黃慶德透露，屯門新屯門中心7座高層C室，實用面積約462方呎，區內客原先與家人居住同區居屋龍門居，為方便搬遷，決定以1.07萬元租入上址，呎租約23.2元。

●中原黃鑑榮表示，屯門海翠花園4座高層D室，實用面積約609方呎，兩房間隔，其中一間屬套房，去年12月放盤價為690萬元，由於疫情轉差，農曆新年後減價，減價38萬元或約5.5%，以652萬元沽出，呎價約10,706元，新買家為區內家庭，見屋苑鄰近兒子學校，迅速購入作新居。

●祥益黃肇雯稱，天水圍居屋天富苑D座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區外綠表買家為鄰近家人居住，方便照應，而原業主有意移民，累減30萬元，於未補價第二市場以490萬元即睇即買，呎價約7,538元。

●利嘉閣莫家進指，元朗YOHO Town第9座中層C室，實用面積約463方呎，兩房間隔，日前以1.42萬元獲承租，呎租約31元，屋苑現時有約20個單位放租，月租最低叫價由1.28萬元起。

●中原王勤學表示，元朗區2月只錄得13宗二手買賣，市況冷清，上車屋苑尚悅本月暫只錄得3宗買賣，包括1座中高層D室，實用面積約425方呎，兩房間隔，叫價620萬元，新近以618萬元易手，低市價約2%，呎價約14,541元，原業主則於2018年11月以598萬元買入，持貨3年多帳面微利約20萬元。

●中原藍浩然稱，粉嶺中心剛錄本月首宗買賣，單位為G座中層3室，實用面積約535方呎，三房間隔，開價約680萬元，減價至662萬元獲承接，呎價約12,374元。

●中原侯惠良稱，沙田第一城2月暫錄約9宗買賣，較上月同期錄約6宗略為增加，該盤33座中層B室，實用面積約820方呎，套三房間隔，議價後售1,400萬元，呎價約17,073元，原業主則於2010年以590萬元購入，持貨12年帳面獲利約810萬元，期內升值約1.4倍。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍盛薈3座北翼高層B室，實用面積約958方呎，四房間隔，終以1,583萬元沽出，呎價約16,524元，原業主於2013年5月以990萬元購入，持貨近9年帳面獲利593萬元，單位期內升值約60%。

●世紀21奇豐周淑萍透露，大圍壹號雲頂1期8座高層A室，實用面積約1,084方呎，套三房連工人套房間隔，原以2,200萬元連車位放盤，放盤11個月，調整至2,010萬元連車位沽出，減價190萬元或約8.6%，呎價約18,542元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山聽濤雅苑剛錄本月首宗買賣，單位為9座中層G室，實用面積約490方呎，兩房間隔，開價約795萬元，議價後售740萬元，呎價約15,102元。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳海天晉7A座高層C室，實用面積約373方呎，一房間隔，望海景，以835萬元易手，呎價約22,386元，原業主於2016年5月以約525.6萬元購入，持貨逾5年多轉手帳面獲利309.4萬元，或升值約59%，新買家為區內分支家庭。

●中原柯勇稱，將軍澳2月二手交投偏靜，至今暫錄約30宗買賣，將軍澳廣場佔3宗，包括2座中高層B室，實用面積約489方呎，三房間隔，以843萬元易手，呎價約17,239元。