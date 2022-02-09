美超級收水恐引「硬着陸」　企業盈利增長已見放緩

為遏抑通脹繼續飆升，美國聯儲局3月加息已無懸念，惟高盛發出史上首次警告，指聯儲局今次超級緊縮周期恐引發經濟「硬着陸」！與此同時，日本央行憂慮內地「清零」防疫政策或使供應鏈瓶頸面臨更大壓力，從而拖累全球經濟增長放緩。企業復甦前景堪憂，加上通脹問題難解，形成滯脹敗局的風險再次升溫。

高盛一改過往口脗，在最新報告承認目前市場或處於薪資及通脹螺旋之中，需通過聯儲局積極加息「收水」，才能破局。該行解釋，過去2至3個季度，工資年化率已加速到6%；去年12月不包括食品和能源的核心個人消費開支（PCE）物價按年漲約4.9%，為1983年9月以來新高。

假設薪酬增長如高盛預期下降一個百分點至5%，勞工市場成本通脹至少仍達3%，生產力則增長不超過2%，按此增速，要實現聯儲局定下的PCE通脹目標仍相當困難。換言之，發達經濟體薪資和通脹壓力不斷擴大之際，難保拖累經濟增長速度放緩，因貨幣政策需在復甦早期階段加快收緊。雖然該行相信當局會致力令經濟「軟着陸」，即不影響經濟前景情況下抑制通脹，但若無法實現，超級「收水」措施將引發遠超當前預測的經濟放緩，意指經濟在增長後急劇放緩的風險升溫。

美國銀行亦指，隨着美國收緊貨幣政策，亞洲企業的盈利增長預測可能被下調，從而擠壓股市表現和估值。據該行統計過去30年聯儲局5次「顯著」收緊周期的分析顯示，在加息周期開始後的8個月，分析師對企業每股盈利增長預測平均調升不到一成，並需多於一次的緊縮措施才能暫緩升勢，但隨後相關增長預測出現雙位數下調幅度。

事實上，聯儲局開展加息前，全球企業業績增長步伐已有放緩迹象。日媒報道，約4,000家、佔全球公司總市值70%的主要公司，今年首季淨利潤預計按年只有不足10%增長，勢創下2020年第四季以來最差表現，比去年第四季的60%增幅大相逕庭，反映企業自疫情爆發後、一直得益於各國央行「放水」及需求顯著反彈的復甦勢頭或告一段落。

資源價格高企也對企業業績有提振作用，使能源材料成為盈利增長最快的行業，惟原材料價格上漲和供應受限推高成本，同時地緣局勢緊張、疫情持續等因素均令企業今年增長急放緩，而且美國加快「收水」下，恐導致融資成本增加和個人消費減少，令企業面臨需求減少的困境。其中因晶片短缺問題仍未解決，預計汽車行業利潤將下滑10%。

再者，差不多托起美國整體經濟的消費前景變得不明明，紐約聯儲銀行披露，截至去年底，美國消費者債務高達15.6萬億美元，創歷史新高，單是末季已創2007年以來最大增幅，大部分增長來自按揭貨款，意味「債彈」隨時被引爆。更嚴重的是，美國加息將令民眾更難還清卡數，陷入更嚴重的財務危機。

不過，繼國際貨幣基金組織(IMF)指內地「清零」抗疫政策或成經濟負擔後，日本央行審議委員中村豐明亦指，內地防疫政策可能延長全球供應鏈中斷和通脹壓力。面對原材料成本上漲，日企以多快速度轉嫁予消費者仍不確定，這也是該國經濟面臨的風險之一，惟該央行將維持其超寬鬆政策。