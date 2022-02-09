傳滙豐擴大對沖基金業務　以吸引資金往亞洲投資

據消息人士透露，這家總部位於倫敦的銀行認為，在一些競爭對手退出該類資本密集型業務後，機構經紀業務是加強該行的西方客戶與亞洲之間聯繫的一種方式。

消息人士稱，此次擴張將專注於迎合愈來愈多在東方尋找投資機會的西方客戶。其中一位知情者稱，滙豐的此次擴張將涉及聘請更多的機構經紀部門的雇員以及投資於技術，以使滙豐能夠與更成熟的對手展開競爭。

據一位消息人士透露，該公司數月內還將在紐約開設安排融資服務的部門。該部門將迎合美國客戶，但重點是幫助他們進行新興市場投資，特別是在亞洲。消息人士還表示，該行在理財行業做大的雄心壯志，是此次擴張機構經紀業務的主要理由之一。滙豐已將管理亞洲富裕階層日益成長的財富作為其戰略優先事項之一。擴大後的機構經紀業務將為該行自己的財富管理部門提供更好的服務。

滙豐的一位發言人拒絕置評。

在此之前，Archegos事件顛覆了華爾街的機構經紀業務格局。該家族理財室的倒閉導致一些參與機構經紀業務的大型金融機構損失超過100億美元，其中最知名的是瑞信集團和野村控股。