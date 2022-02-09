確診數字節節上升　發展商推盤兩手準備

疫情惡化，確診數字節節上升，令發展商急急煞停賣樓。長沙灣項目及牛頭角項目均已公布暫停售樓。同時，有部分發展商亦表示，將會加強售樓處的防疫措施。

●長沙灣映築暫緩銷售 安排客人退票

●牛頭角皓日暫停售樓 關閉售樓處

●馬鞍山Silversands連天台戶1026.8萬沽

●旺角雋薈開放式戶554萬沽

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，周三(9日)售出9樓A室，實用面積228方呎，採開放式間隔，成交價為554.6萬元，呎價約24,325元。資料顯示，該盤本月暫錄2宗成交。

●觀塘凱滙三房2,167萬沽

●信置旗下展銷廳已全面消毒

其他措施方面，會限制每組到展銷廳參觀的人士連同代理不可多於2人，並要保持1.5米距離。所有進場代理及工作人員需掃描「安心出行」二維碼、量度體溫，同時全程戴上口罩。為確保顧客及員工的安全和健康，展銷廳會定時進行深層清潔及消毒，場內多處亦擺放納米離子商用空氣清新機、自動感應搓手液、口罩等消毒防疫用品。此外， 集團項目網站均設有展銷廳及示範單位 VR，讓客人可安在家中睇樓。

●會德豐地產：進入展銷廳人士須已接種疫苗

政府公布「疫苗通行證」將於本月24日落實，有發展商因應疫情發展，加強旗下展銷廳的防疫措施。其中，會德豐地產表示，以客戶及員工的健康安全為首要考慮，並要求入場人士須已接種疫苗。

同時，入場人士進入展銷廳前亦要先量度體溫、填寫健康申報表、掃描「安心出行」二維碼，全程戴上口罩。場內限制每組參觀客人及代理人不多於2人。展銷廳亦會加強消毒，於每日開放前及2:30至3:30pm暫時關閉作深層消毒。

發展商表示，會密切留意疫情發展，視乎情況決定啟德MONACO MARINE的推售計劃。此外，發展商會強化線上參觀體驗，讓買家及代理足不出戶都能參觀示位，以減少社交接觸。

●萬科：銷售廳會採取嚴格防疫措施

疫情再度升溫，發展商紛紛加強銷售廳的防疫措施安排。萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞稱，到目前為止，公司旗下項目仍然持續按計劃推售。而由即日起，所有參觀旗下項目銷售廳人士必須掃描「安心出行」及出示「疫苗通行證」。

她續指，因應政府防疫要求，項目的銷售廳、示範單位及地盤均會採取嚴格防疫措施，包括每組參觀客人人數上限將收窄至不可多於2人，每個示範單位只停留一組客人，完成參觀後隨即消毒及加密清潔次數。場地亦提供口罩、酒精搓手液、外科手套等防疫用品，供有需要客人使用。參觀客人亦均須佩戴口罩、體溫檢查、申報14日內曾否離港及接觸確診人士後方可進入銷售廳。

此外，接待每位參觀客人的前線同事已經接種最少2劑疫苗，並需要每7日進行最少一次檢測。