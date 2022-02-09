堅離地！英國教人抗通脹　籲企業勿加人工

疫情對世界供應鏈嘅影響既廣泛且深遠，正當香港人因為中港關口阻滯而要「捱貴菜」之際，英國亦面臨30年來最高嘅通脹。近日英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）就出謀獻策，提出「曠世奇招」壓抑通脹——就係叫私人公司唔好加人工！呢番言論一出，隨即引起群情洶湧、罵聲四起！

貝利早前接受媒體訪問，話僱主同員工商討薪酬調整時應保持「克制」。他仲話，雖然咁做會為工人帶來「痛苦」，但有必要「適度」控制加薪以防高通脹牢不可破。

英國企業係咪「克制」加薪就不得而知，但聽完呢番話之後應該，有唔少英國民眾都難以「克制」自己想打佢一鑊。

其實全球通脹嘅真正原因，之唔係中央銀行透過量化寬鬆瘋狂印錢，導致金融體系水浸，作為英國央行舵手嘅貝利可謂責無旁貸。再者，呢位仁兄年薪逾57.5萬英鎊（逾600萬港元），等如英國全職僱員人均水平嘅18倍，明明自己高薪厚職，但就叫基層唔好加人工。依家全球央行「收水」抗通脹，英倫銀行又慢幾拍。英國智庫國家經濟社會研究院副院長Paul Mortimer-Lee都講到，就加息而言，英倫銀行落後形勢至少6個月，甚至可能是9個月咁多。

所以英國首相約翰遜都睇唔過眼，更「光速割席」，佢嘅發言人就話︰「為私營公司的戰略方向或管理提供建議不是政府職責」。英國總工會秘書長Gary Smith亦即時為大眾發聲，指貝利嘅講法等於叫疫情期間勞心勞力嘅醫護人員、清潔工、商店職員接受變相減薪（因高通脹會令實際工資下降）。佢仲好激氣咁講︰「話辛勤工作幫助國家度過疫情嘅人唔應該加人工，真係令人髮指！」