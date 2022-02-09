摩通料比特幣跌多12%　為何理論價達120萬元？

虛擬貨幣「一哥」比特幣（Bitcoin）於去年11月創下每枚6.7萬美元的歷史高峰後明顯調整，上月曾瀉至3.3萬美元才喘穩，近日逐步回揚。據CryptoCompare顯示，比特幣價格在4.3萬美元關徘徊。不過，摩根大通認為，根據比特幣與黃金的波動率差距約4倍計算，比特幣「公允值」應處於3.8萬美元，即有約12%的下跌空間。雖然如此，隨着俄羅斯正式落實「接納」虛擬貨幣，加上市場對相關資產有需求，摩通也承認比特幣難「歸零」，長期理論目標價更可達15萬美元(約117萬港元)！

早前俄羅斯央行提議全面禁止使用和挖掘虛擬貨幣，惟該國政府和央行最新已就未來虛擬資產流通的監管達成協議，雙方會在下周五前起草一份法律草案，將虛擬資產視為「貨幣」，能通過銀行系統或持有牌照的中介機構流通，持有者須申備完整身份資料，才能在合法領域使用，並須申報任何超過60萬盧布(約6.2萬港元)的交易，否則會被視作觸犯刑事罪行，最快今年下半年或明年生效。不過，當局未討論過渡期的細節及掘礦去向。

事實上，虛擬貨幣帶來的洗錢問題困擾各地政府，使其政策進退失據。外媒引述美國司法部日前逮捕了一對來自紐約的夫婦，二人涉嫌合謀盜取價值45億美元（約350億港元）的虛擬貨幣進行洗錢活動。據悉，是次涉案的30多歲夫婦於2016年，對虛擬貨幣交易所Bitfinex進行了大規模的黑客攻擊，盜取了45億美元，被捕後遭執法人員扣押了當中的36億美元，為史上涉額最大的扣押。

不過，虛擬貨幣確實有其「另類」功能，尤其處於地緣政治危機時期。據區塊鏈分析公司Elliptic估計，在俄烏關係愈趨緊張下，烏克蘭非牟利組織（NGO）今年收到大量虛擬貨幣捐款，總額約57萬美元，用作資助軍隊物資及對俄羅斯進行網絡攻擊。雖然傳統金融機構有能力控制或關閉這些NGO組織的銀行帳戶，但收發虛擬貨幣是無國界及中央審查的問題，因此成為吸引更多海外援助的渠道。