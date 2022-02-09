美股早段做好　召車APP公司Lyft跌近6%

全美獨立企業聯盟(NFIB)調查發現，今年1月份美國小型企業信心按月跌1.8點至97.1點，為去年2月以來最低，主要受持續勞工短缺及高原料價格影響。

美銀警告，美國企業業績及經濟增長強勁，美國聯儲局為了遏制高通脹，出手救股市的機會很微，就算救也要大市起碼先跌一成半，因此美股或將拉鋸一段時間；美股今年以來盤中曾出現極端升跌，部分股票股價嚴重波動，反映潛在震盪。

「黑天鵝基金」Universa Investments創始人Mark Spitznagel直言，即使科技股回調和美債孳息率上升，投資者還未意識到目前美股的危機，建議投資者從股市轉投商品和黃金，並持部分現金。

企業業績方面，召車應用程式(App)公司Lyft上季收入按年增長70.18%至9.69億美元，虧損按年收窄43.56%至2.58億美元。期內活躍乘客上升49.2%至1,872.8萬名，遜預期，人均收入51.79美元，按年及按季分別增加14.07%及13.49%。受到新一波疫情打擊，該企本季收入指引僅8億至8.5億美元，遠遜預期，並稱活躍乘客今季會按季微跌，拖累股價周三早段跌5.82%。

連鎖零售藥房CVS上季收入按年升10.13%至766.04億美元，純利按年增長34.22%至13.06億美元，主要受新冠疫苗及測試帶動，惟該企僅重申今年經調整每股盈利介乎8.1至8.3美元，以中位數計按年跌2.38%，拖累股價跌3.94%。

被指獲亞馬遜和Nike競購的健身器材公司Peloton上季收入按年增長6.48%，全靠訂閱服務支撐，反觀健身產品則見收入跌且成本漲，把集團毛利率拖低逾15個百分點，按年轉蝕4.39億美元，同時將截至今年6月底止本財年的收入指引調低至37億至38億美元。該股跌幅4.37%。