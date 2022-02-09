【產經評論】疫變陣痛襲全球　經濟滯脹早綢繆

踏入2022年，全球多地仍備受新冠變種病毒肆虐所困擾，非但香港近日在爆發第5波疫情，新加坡連日錄逾萬宗；越南單日兩萬人確診；美國因染疫死亡的人數已逾90萬，接近整個三藩市的人口；歐洲更有近六成人口染疫。好明顯，疫情反彈已阻礙全球經濟復甦步伐，首季增長遜預期是大概率的事，伴隨的是失業率上升及各大央行無限量寬放水的後遺症──通脹來襲，意味一場全球滯脹的完美風暴快要上演！

2020年新冠肺炎爆發，歐美疫情嚴峻，一度觸發全球金融市場大冧，迫使各大央行大刀闊斧放水，雖然成功穩定了市場，但疫情持續不退，寬鬆貨幣政策一直找不到退場時機。持續的天量放水，令資產價格泡沫嚴重，大量資金流入地產、金融、虛擬資產，以至商品市場炒作，加上逆全球化發展及生產鏈斷裂，缺櫃、運價飆種種問題，激化物資供需失衡，眼前大宗商品及製造業零部件供應緊張、價格飆升，實非偶然。

去年下半年一直強調通脹僅短暫的美國財金大員，已打倒昨日的我，承認通脹風險急升，今年要啟動加息周期。問題是，這些鷹派言論，並未能扭轉通脹預期。更何況物價趨升是全球現象，如今俄烏局勢緊張，中美又頻頻過招，拜登政府更擬於印太區經貿另起爐灶與中國一較高下，這些因素影響下，見到近期油價勢如破竹，鋁價升至2008年以來新高，晶片荒遲遲未獲徹底緩解，事必有因。

本來，若然全球經濟持續復甦，需求改善刺激生產端供應，可以抵銷物價適度上升的影響。偏偏如今全球都受變種疫情打擊，國際商貿活動遲遲無法大規模復常，各地更要繼續花費大量的時間和金錢進行防疫檢測，財政壓力日大。當通脹短期難下而經濟增長又復放緩，失業率上升，居民收入減少，則全球滯脹風險實不容忽視。

雖然部分奉行「與病毒共存」的地區正試圖重開邊境，務求經濟盡快復甦，但始終各地疫情狀況不一，相信即使勉強通關，幾可肯定難復疫前盛況，且變種病毒肆虐下貿然重開邊境不無風險。更令人擔心的是，美國貨幣政策的轉向，將引領全球經濟和通脹前景帶來更多不確定性。從滯脹到衰退，誠然是各國最不願見到的局面。

環顧全球主要經濟體，中國的中短期需求正放緩，也許是全球經濟走向的預演。惟有別於美國的爛攤子，中國通脹可控，貨幣政策具靈活性。這場疫後經濟治理，誠然是各地政府的「大考」。投資者宜認清形勢，做好滯脹下資產配置，以策萬全。