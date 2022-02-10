IMF總裁：國家需謹慎評估推行央行數碼貨幣

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周三(9日)表示，央行數碼貨幣沒有普遍適用的理由，隨着金融創新進入新階段，她敦促決策者謹慎權衡取捨。

她表示，央行數碼貨幣在一些國家可以提高金融普及，而在其他國家則可以為支付系統提供一種安全的備用。不過，她警告，央行數碼貨幣的設計還必須考慮金融穩定和隱私問題，以免在法律上「壞了規矩」。

格奧爾基耶娃稱，政策制定者將需要解決許多問題、技術障礙和政策取捨。如果央行數碼貨幣設計審慎，央行數碼貨幣可能會比民間形式的數碼貨幣(例如無支持的加密資產等)更具彈性、更加安全、更為普，以及更低成本。

她是在IMF發布一份數碼貨幣報告之際發表這些評論的。全球約100個國家正在研究央行數碼貨幣，巴哈馬和尼日利亞等先行者已經開始允許公眾使用，而中國正在擴大試點，已有超1億個用戶參與。

她說，一個共同點是，中央銀行致力於最大限度地降低央行數碼貨幣對金融體系的影響。IMF工作人員研究的活躍項目(巴哈馬、中國和東加勒比貨幣聯盟)涉及的是無息央行數碼貨幣，這使得它們的儲蓄吸引力不如傳統銀行存款，同時在持有量方面有所限制。