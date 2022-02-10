東方日報B1：滯脹危機　商品貴　經濟弊

通脹殺到！不單只是全港菜價連日破頂，升幅勁過恒指，更大鑊的是製造業廣泛用到的鐵礦石、鋁材加上原油價格同樣節節上升。長遠恐谷高工業製品成本，甚至轉嫁到消費者身上，到時通脹的威力就不止是菜價幾十元這麼簡單了。

中國的鋁產量佔世界供應量的一半以上。俄鋁業績提到，中國的鋁供應增幅由去年第四季起顯著放緩，首3季增長7.6%，惟全年供應增長僅4.7%。儘管中國電力供應限制有所緩解、動力煤價格有所回落，但在部分省份實行限電措施和達到脫碳目標的雙重控制下，削減冶煉產能的壓力仍在。

不過，針對大宗商品價格漲勢，內地已祭出應對方案，重新啟動了遏制漲價的約談行動，主要目標是煤及鐵礦石，盡量避免在利用基建刺激經濟的同時要捱貴原材料成本。

據報，中國政府約談有關鐵礦石資訊企業，提醒告誡不得捏造散布漲價訊息。國家市場監督管理總局表示，針對近期鐵礦石價格出現異動，近日聯合國家發改委約談有關鐵礦石資訊企業，要求提供發布訊息的事實來源，提醒告誡相關企業發布市場和價格訊息前必須認真核實，須準確無誤。

市監總局及發改委稱，高度關注鐵礦石價格變化，將研究採取有效措施，保障鐵礦石市場價格平穩，並會加強市場監管。消息傳出後，鐵礦石價格由5個月高位應聲跌5.8%，期貨價格同告下跌3%。

周三晚上發改委、國家能源局公布聯合召開會議，安排部署持續做好穩定煤炭市場價格工作，並對監測發現的部分煤炭價格虛高企業進行了約談提醒，要求抓緊核查整改。

至於曾飆至每桶94美元的油價，「科技女股神」、ARK Investment舵手伍德(Cathie Wood)在網路研討會上警告，油價逼近7年高位，可能拖累美國經濟，使通脹壓力在明年緩解下來，而她正是少數相信市場面臨通縮壓力多於通脹的分析人士。

另方面，俄烏緊張形勢緩和，美國與伊朗的間接談判出現良好勢頭，憧憬供應增加，國際原油期貨續跌，紐約期油曾跌穿每桶89美元，布蘭特期油則跌0.34%至90美元邊緣。

美國能源情報署(EIA)周二發表短期能源展望，預測國際原油庫存持續下滑，或會令油價維持在較高的水平，同時上調今年原油價格預測。報告直指，庫存偏低的一個原因是石油輸出國組織及盟國(OPEC+)產量不足。

為遏通脹飆升，美國聯儲局3月加息已無懸念，惟高盛發出史上首次警告，指聯儲局超級緊縮周期恐引發經濟「硬着陸」！同時日本央行憂慮內地「清零」防疫政策或使供應鏈瓶頸面臨更大壓力，拖累全球經濟增長放緩。企業復甦前景堪憂，加上通脹問題難解，滯脹敗局風險再升溫。

高盛一改過往口脗，最新承認目前市場或處於薪資及通脹螺旋中，需通過聯儲局積極加息才能破局。該行解釋，過去兩至3個季度，工資年化增長率已加速到6%；去年12月不包括食品和能源的核心個人消費開支(PCE)物價指數按年漲約4.9%，為1983年9月以來新高。

假設薪酬增長如高盛預期下降一個百分點至5%，勞工市場成本通脹至少仍達3%，生產力則增長不超過2%，按此增速，要實現聯儲局訂下的PCE通脹目標仍困難。換言之，發達經濟體薪金和通脹壓力擴大之際，難保拖累經濟增長放緩，因貨幣政策需在復甦早期階段加快收緊。雖然該行相信當局致力令經濟「軟着陸」，即不影響經濟前景情況下抑制通脹，但若無法實現，超級「收水」措施將引發遠超當前預測的經濟放緩，意指經濟在增長後急劇放緩的風險升溫。

美國銀行亦指，隨着美國收緊貨幣政策，亞洲企業盈利增長預測或被下調，擠壓股市表現和估值。據該行統計過去30年聯儲局5次「顯著」收緊周期分析顯示，在加息周期開始後的8個月，分析師對企業每股盈利增長預測平均調升不到一成，並需多於一次的緊縮措施才能暫緩升勢，但隨後相關增長預測出現雙位數下調幅度。

事實上，聯儲局開展加息前，全球企業業績增長步伐已放緩。日媒報道，約4,000家、佔全球公司總市值70%的主要公司，今年首季淨利潤預計按年不足10%增長，勢創2020年第四季以來最差表現，比去年第四季的60%增幅大相逕庭，反映企業自疫情爆發後、一直得益於各國「放水」及需求顯著反彈的復甦勢頭或告一段落。

資源價格高企雖提振一些企業業績，使能源材料成為盈利增長最快的行業，惟原材料價格上漲和供應受限推高成本，同時地緣局勢緊張、疫情持續等均令大部分企業今年增長急放緩，且美國加快「收水」下，恐導致融資成本增加和個人消費減少，令企業面臨需求減少的困境。其中因晶片短缺仍未解決，預計汽車行業利潤將下滑10%。

再者，紐約聯儲銀行披露，截至去年底美國消費者債務達15.6萬億美元創新高，單是末季已創2007年以來最大增幅，大部分增長來自按揭貸款，意味「債彈」隨時被引爆。更嚴重的是，美國加息將令民眾更難還清卡數，陷入更嚴重的財務危機。

另繼國際貨幣基金組織(IMF)指內地「清零」抗疫政策或成經濟負擔後，日本央行審議委員中村豐明亦指，內地防疫政策或延長全球供應鏈中斷和通脹壓力。面對原材料成本上漲，日企以多快速度轉嫁予消費者仍不確定，這也是該國經濟面臨的風險之一，但該央行將維持其超寬鬆政策。