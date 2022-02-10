歐股收市做好　德國DAX升239點

歐洲股市周三(9日)收市做好，英國富時100指數收報7,643點，升76點或1.01%；法國CAC指數收報7,130點，升102點或1.46%；德國DAX指數收報15,482點，升239點或1.57%。

西門子能源(Siemens Energy)截至去年12月底止首季收入按年倒退8.89%至59.56億歐元；期內虧損1.25億歐元，按年盈轉虧。主要受旗下主營再生能源業務的Siemens Gamesa拖累，業績報告顯示，Siemens Gamesa期內表現令股東失望。西門子能源行政總裁Christian Bruch表示，集團在艱難的環境下，將繼續支持Siemens Gamesa扭虧為盈。Siemens Gamesa早前表示正面對供應鏈問題，以及高過預期的風力發電渦輪成本。西門子能源股價升1.05%。

美國私募基金Cerberus再出售德意志銀行(Deutsche Bank)持股。今次為Cerberus在一個月內第二次減持德意志銀行股份，上月該基金曾出售約1%股德意志銀行。而目前持有德意志銀行1.99%的Cerberus，最新出售相當於持有約0.73%的股份，使其持股降至約1.26%。德意志銀行股價微升0.25%。