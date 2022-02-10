周四萬勿錯過！美通脹數據或透露聯儲會否大幅加息！

市場密切關注美國周四(10日)將公布最新通脹表現，如果數據超出預期，聯儲局將更接近考慮實施20多年來幅度最大的一次加息。

在聯儲局3月會議前出爐的最重要的數據之一，將是周四發布的1月消費者價格指數(CPI)。聯儲局主席鮑威爾此前已經暗示3月會議將啟動加息。

外媒報道，市場預期美國1月CPI按年上漲7.2%，將是1982年以來最大漲幅。這可能會促使聯儲局考慮自2000年以來首次加息0.5厘，而不是加0.25厘的慣例做法。

鮑威爾上月暗示了不排除加0.5厘的可能性，在1月非農就業報告出人意料地強勁並顯示薪金大幅增長後，交易員更相信聯儲局會有激進之舉。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期加息0.5厘的機率為3分之1，高於就業數據發布前的5分之1。

Jefferies LLC首席金融經濟學家Aneta Markowska表示，因為聯儲局沒排除這種可能性或者告訴大家他們極不可能這樣做，市場就會抱有這種預期。由於目前勞動力市場強勁，聯儲局的反應機制僅取決於一個變量，那就是通脹。很大程度而言，該些數字會很重要。

即使如此，這對鮑威爾來說也是冒險之舉。對他的連任提名還有待國會確認。批評人士稱聯儲局行動太慢，已經落後於通脹形勢，若加息0.5厘，就可能被看作是承認了該些批評。

對美國總統拜登而言，鮑威爾的看法需要是對的，這很關鍵。民主黨面臨着在今年11月國會中期選舉中失去多數席位的風險，拜登支持率最近幾個月有所下降，許多迹象表明他的刺激政策推升了通脹。

有市場人士稱，聯儲局官員可能會在3月會議上認真考慮加息0.5厘，另一個會影響此次政策決定的數據是CPI。