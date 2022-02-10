陳蓓敏：港股短線向好　有望見25300點

美國兩大黨在開支法案上，爭持不下，若不能達成共識，又再把聯邦政府陷入停擺局面，當然現在距離3月11日，上有一個月時間，足夠讓兩黨為自己拉票作秀。美商務部周初宣布，將33間中企及機構，列入「未經核實清單」，收緊在科技和重工技術上輸出，相關板塊見壓力。今晚美國將公布上月CPI通脹數據，十年期美債息先行搶上，創1年高位。受惠加息憧憬，銀行金融板塊做好。近期受烏克蘭地緣政治問題，歐洲強國們與俄羅斯會議頻密，態度上見距離。

本周國內股市表現反覆靠穩做好，未來投資者將關注企業業績公布和三月三中全會政策會議。國內疫情下，穩經濟為首要，資源高質量持續性發展是必須的。恒指周內反覆向上，昨日升逾450點，高收於24,800點。成交金額做好，料見反覆測試25,000關口，後隨高探25,300水平。香港新增新冠肺炎個案增逾1,100宗，政府再收緊防禦措施，市場估計香港第一季經濟增長，見倒退。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)