領展斥逾33億元組合營公司　持有澳洲商廈項目

領展於合資公司所佔49.9%權益之購入價為5.961億澳元(約33.1億港元)，集團將以內部現金和債務融資作出相關投資。是項交易預期將於今年上半年完成。

Investa是澳洲一站式房地產投資管理公司，專長於管理辦公室項目。IGO現持有5個能即時帶來收入的優質商廈項目，位於澳洲悉尼及墨爾本核心商業區，包括悉尼的126 Phillip Street、388 George Street、151 Clarence Street及347 Kent Street，以及墨爾本的567 Collins Street。IGO現在及日後將繼續由Investa管理。

是項交易預期將於2022年上半年完成。

領展行政總裁王國龍稱，IGO是近年在澳洲市場放售的最優質辦公室物業組合之一。將有助領展進一步擴大在澳洲的業務版圖。澳洲經濟抗逆力強，而這次投資於澳洲其中一個最優質及具規模的辦公室物業組合符合我們「2025願景」所規劃的增長戰略，藉多元發展及在區內優化投資組合，相信可推動集團業務再創佳績。

領展股價曾升0.7%，高見68.8元，暫隨大市升幅收窄至0.3%。