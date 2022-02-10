鄧建初：時光倒流廿二年　股市重演爆煲潮

以「剎那光輝不代表永恒」來形容去年上半年的新股熱潮甚為貼切。多隻科技生物股及當時得令之視訊類新股，招股上市時熱鬧盛況，掛牌後蜜月期燦爛股價表現，令中籤及上市初期追入者獲利不菲。勝利沖昏了頭腦，股民當局者迷，對其並無盈利、仍在燒錢階段、嚴重虧蝕之業績拋諸腦後。食髓知味，樂此不疲地繼續追逐高估值新股，此種「音樂椅遊戲」炒法，初哥將之比喻為「鬥傻理論」。

「橋唔怕舊，最緊要受」，上述劇本橋段似曾相識。時光倒流22年，二千年科網股熱潮歷歷在目，那些年的場景和去年如有雷同，實非巧合。

二千年嚇人的電腦千年蟲問題並沒有發生，反而科網股熱潮席捲香江。隨着殼股德信佳鯨吞香港電訊，揭開了科網神話之序幕。那年份亦是初哥進身股票經紀行列之後最為光輝的日子。受到才子的賞識，兼職當起網上財經節目主持。每周一集，為時一個鐘，和才子一齊講大市分析及答網友提問。回想那時的角色，其實和現時坊間流行的網上KOL並無分別，如此看來，初哥可算是第一代KOL了，現時加入聊天室只不過是重操故業。然而，今時不同往日，以前KOL人數稀少，瀏覽人數過千已算是收視不俗了，現今市場多人參與，競爭激烈，能夠突圍而出談何容易。

初哥有一段時間曾經喜歡追市炒，德信佳七仙時，有一日見到有異動，略一猶豫，竟然快速停牌，遺憾地錯失了用七萬元賺取其後復牌時變300萬元的龐大利潤。雖然如此，但當年科網熱潮澎湃，整年抽新股及低揸高沽當時得令股，總算賺得可觀利潤。

直至創業板科網股陸續上市，連沒有任何業務經營、只靠一個平面設計劃面放上網站的公司，竟可順利上市集資數千萬元。初哥深知該公司底蘊，憑藉87年及97年股災的經驗，意識到科網股爆煲潮快將來臨，並在報章專欄中寫了一篇關於網上收益的文章，認為互聯網只是用燒錢方式來谷高眼球量，並無實際收入的業務，不及買入磚頭物業收租般穩陣。

結果一如所料，明星科網股狂冧，其中由德信佳收購並改名盈科數碼動力之香港電訊更跌至體無完膚，狂瀉逾95%，輸盡了無數捧場老股民的血汗錢。煙火璀璨，便是落幕散場之時。其後該篇文章竟成為教育局納入經濟科之範文，令初哥喜出望外。

細心檢視，高峰期上市的新股，當安全港穩定期過後，總是跌破招股價居多。箇中原因，應是趁市場情緒高漲時，公司見獵心喜，紛紛提高估值上市有關。超高估值，離地萬丈，種落其後大跌的收場。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)