道指升305點　金價連升4日

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.56；港匯處7.7902；離岸人民幣(CNH)見6.3608；美元兌日圓報115.58；歐元企1.1422；英鎊處1.3534。金價報1,833美元。布油報91.79美元；紐油徘徊於89.99美元。比特幣報4.43萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水20點。

●道指收報35,768點，升305點或0.86%；標指收報4,587點，升65點或1.45%；納指收報14,490點，升295點或2.08%。

●港股ADR指數全日上揚，按比例計算，收報25,058點，升229點或0.92%。

●即月恒生指數夜期收報25,031點，升200點，高水201點，成交18,063張。

●指數公司明晟(MSCI)旗下全球基準的MSCI ACWI指數將加入21個股票，包括東南亞電召車巨企Grab、飛機租賃公司Aercap等；MSCI中國A股在岸指數將加入4隻股份，包括中國移動A股、中偉新材料A股等。

●美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，如果到今年年中美國通脹率仍然居高不下，聯儲局應該加快收緊寬鬆貨幣政策。

●亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，愈來愈傾向預計今年將加息4次，超過他之前估計的3次。

●美國晶片大廠英特爾(Intel)行政總裁Pat Gelsinger表示，晶片短缺預計將至少持續到2023年，並且這種情況將在本世紀後半葉才有望得到緩解。

●紐約3月期油收報每桶89.66美元，升30美仙或0.33%；布蘭特4月期油收報每桶91.55美元，升77美仙或0.85%。

●紐約4月期金收報每安士1,836.6美元，升0.5%，連升4日。

●亞洲開發銀行發報告認為，儘管全球貿易遭遇疫情和供應鏈中斷等影響，亞太地區各經濟體間貿易快速增長有助增強區域經濟韌性，區域融合發展將助力亞太經濟實現可持續復甦。

●英國富時100指數收報7,643點，升76點或1.01%；法國CAC指數收報7,130點，升102點或1.46%；德國DAX指數收報15,482點，升239點或1.57%。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃表示，央行數碼貨幣沒有普遍適用的理由，隨着金融創新進入新階段，她敦促決策者謹慎權衡取捨。