宏利金融去年新造業務價值增31%　收入淨額創新高

集團宣布派發季度普通股股息上調18%，至0.33加元，並推出「常規發行人要約」計劃，藉以回購不多於已發行流通的普通股的5％。

另外，2021年的新造業務價值錄得22億加元，較2020年增長31%；2021年第四季的新造業務價值錄得5.55億加元，較2020年第四季增長17%。

2021年第四季，錄得歸屬於股東的收入淨額爲21億加元，較2020年第四季增長3.04億加元；2021年第四季錄得17億加元的核心盈利，按固定匯率基礎計算較2020年第四季增長20%。

2021年的普通股股東資金核心回報率為13%，普通股股東資金回報率為14.2%；2021年第四季的普通股股東資金核心回報率為12.7%，普通股股東資金回報率為15.6%。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，集團正致力拓展業務規模以推動宏利在亞洲不同市場的進一步發展，並在2021年與越南最大金融機構之一VietinBank開展為期16年的銀保合作夥伴關係，讓宏利可為越南客戶提供全面的保險、財富及退休方案。宏利在優化業務組合方面也繼續取得重大進展，例如集團早前宣布與Venerable Holdings Inc.就宏利旗下的美國變額年金業務達成再保險交易，而這項交易已於2月初完成。