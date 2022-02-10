鄧聲興：醫藥板塊續受制政治風險

先說說「未經核實」實體名單是甚麼概念。今次發布該名單的美國商務部產業與安全局(BIS)，其實主要負責美國民用及軍用出口物品管制，他們會通過限制美國企業出口中高端技術，實現所謂保障國家安全的目標。去年曾經惹來港股一場騷動的實體名單(Entity List)以及今次的未經核實清單(Unverified List)就是其中的一些手段。

兩者比較之下，「實體名單」更為嚴格，被列入實體名單的成員需要獲得美國商務部頒發的許可證，才能購買美國技術。至於「未經核實」名單，主要針對最終用途，列入「未經核實」名單的公司必須接受嚴格的出口管控，但不意味着美國出口商不能與名單上的人士往來，如果企業能盡快向BIS遞交最終用途材料，順利受理及核實後，名字或將有被移除的可能。

今次「未經核實」清單事件，反映目前中美博弈似乎已由晶片這類高端科技蔓延至醫藥行業。如果美國把藥企列入「黑名單」，歐洲很大機會亦會跟隨。目前中國在醫藥領域的委託開發及製造服務（CDMO，Contract Development and Manufacturing Organization）在全球的藥業市場佔有率十分高，服務不少美國及歐洲醫藥企業，如果限制中國CDMO企業的發展，最終也會影響到美國、歐洲的藥企，是損人不利己的做法。

對於醫藥股前景，除了經營狀況，今後投資者亦要加倍留意政治風險，過去一段時間醫藥股表現轉弱也是這個原因。同時在近期殺估值的情況下，當企業增長放慢就有可能出現被市場拋售的情況。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)