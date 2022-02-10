保誠：Mike Wells擬於3月退任執行總裁職務

公司指出，由於業務上的重新定位，董事會正從集團內部和外界的候選人中物色一位駐亞洲區的集團執行總裁，以接替Wells的職位。

而現任集團財務總監兼營運總裁Mark FitzPatrick將於Wells卸任時擔任集團臨時執行總裁。除繼續出任營運總裁外，他將按需要協助新上任的集團執行總裁完成交接程序。此後，他將退任董事會，但會在一段時間內繼續擔任公司顧問。

亞洲及非洲執行總裁Nic Nicandrou繼續負責領導保誠在亞洲和非洲的所有人壽保險和資產管理業務，及將繼續專注於此等業務的營運業績。

另外，集團公布2項於今年3月底生效的委任安排。集團風險兼合規總監James Turner將接替FitzPatrick出任集團財務總監。自2018年起擔任集團亞洲和非洲業務風險總監的 Avnish Kalra將接替Turner擔任集團風險兼合規總監，並將加入集團行政委員會。

所有上述委任均須獲得香港保險業監管局的監管批准。